Moneyman: почти 80% россиян планируют делать накопления в следующем году

Отказываются копить 3% опрошенных россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

До 79% с 73% выросла доля россиян, планирующих делать накопления в следующем году. Об этом говорится в исследовании сервиса Moneyman.

«Суммарно 79% сообщили, что точно или с высокой вероятностью намерены делать накопления. Годом ранее таких респондентов было 73%. Точно не будут копить 3%. Остальные 18% затруднились с ответом», — указано в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Директор сервиса Александр Пустовит отметил, что рост числа ориентированных на накопления россиян можно объяснить ожиданиями сохранения в целом денежно-кредитной политики ЦБ и высокой доходности по депозитам в банках в сочетании с ростом зарплат. По данным исследования, 77% опрошенных будут придерживаться экономии, а ожидают улучшения финансового положения 28%.

Опрос проводился с 13 по 27 ноября 2024 года. В нем приняли участие три тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих по всей России.

В Банке России не исключают повышения ключевой ставки до конца года, передает телеканал 360. Регулятор примет такое решение из-за инфляции, показатель которой подходит к верхней границе диапазона — 8,5%, сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.