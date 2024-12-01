Екатеринбурженку вынудили продать квартиру под предлогом связи с ВСУ

В Екатеринбурге 76-летняя бывшая врач детской больницы стала жертвой мошенников, которые обманом заставили ее продать квартиру и перевести им почти четыре миллиона рублей. Пожилую женщину лжесиловики запугали связью с армией Украины (ВСУ).
«Ее запугали тем, что якобы она причастна к переводам денег украинской армии. Когда она начала отнекиваться, то сообщили, что орудуют мошенники и ее взломали, а ее долг — помочь разоблачить банду. Звонили также якобы следователи и лжефээсбэшники. Все звучало очень серьезно и убедительно», — поделился с порталом E1.ru знакомый пострадавшей. Затем ей сказали о необходимости «обезопасить» свои деньги и «помочь поймать банду», якобы продав квартиру. После того как она перевела сотни тысяч рублей сбережений и лишилась квартиры стоимостью около четырех миллионов рублей, мошенники перестали выходить на связь.
Все началось 13 ноября, сделка по продаже квартиры прошла 22 ноября. Девять дней никто ничего не знал, так как пенсионерке запрещали с кем-либо разговаривать под предлогом секретности. Для завершения сделки купли-продажи квартиры сообщники аферистов возили ее по банкам. Близкие убедили бывшего врача обратиться в полицию.
Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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