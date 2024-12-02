Трамп отреагировал на помилование Байдена-младшего

Избранный президент США Дональд Трамп осудил решение американского лидера Джо Байдена о помиловании его сына Хантера и назвал это грубым нарушением правосудия и злоупотреблением властью. Об этом заявил Трамп в своих социальных сетях.
«Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, „заложников“ 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!» — написал избранный президент Штатов в соцсетях.
Под термином «заложники», упомянутым в контексте событий 6 января, подразумеваются участники нападения на Капитолий, произошедшего в 2021 году. Кроме того, Джо Хантера обвиняли в незаконном хранения оружия и нарушения уголовного законодательства. Байден подписал указ о помиловании, аргументируя это тем, что преследование его сына было связано именно с их родственными связями и давлением политических оппонентов главы государства.
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