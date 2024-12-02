Трамп отреагировал на помилование Байдена-младшего

Трамп: помилование Хантера Байдена — злоупотребление и нарушение правосудия
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп напомнил о несправедливом судебном решении по делу участников нападения на Капитолий
Трамп напомнил о несправедливом судебном решении по делу участников нападения на Капитолий Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп осудил решение американского лидера Джо Байдена о помиловании его сына Хантера и назвал это грубым нарушением правосудия и злоупотреблением властью. Об этом заявил Трамп в своих социальных сетях.

«Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, „заложников“ 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!» — написал избранный президент Штатов в соцсетях. 

Под термином «заложники», упомянутым в контексте событий 6 января, подразумеваются участники нападения на Капитолий, произошедшего в 2021 году. Кроме того, Джо Хантера обвиняли в незаконном хранения оружия и нарушения уголовного законодательства. Байден подписал указ о помиловании, аргументируя это тем, что преследование его сына было связано именно с их родственными связями и давлением политических оппонентов главы государства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Избранный президент США Дональд Трамп осудил решение американского лидера Джо Байдена о помиловании его сына Хантера и назвал это грубым нарушением правосудия и злоупотреблением властью. Об этом заявил Трамп в своих социальных сетях. «Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, „заложников“ 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!» — написал избранный президент Штатов в соцсетях.  Под термином «заложники», упомянутым в контексте событий 6 января, подразумеваются участники нападения на Капитолий, произошедшего в 2021 году. Кроме того, Джо Хантера обвиняли в незаконном хранения оружия и нарушения уголовного законодательства. Байден подписал указ о помиловании, аргументируя это тем, что преследование его сына было связано именно с их родственными связями и давлением политических оппонентов главы государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...