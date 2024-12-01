В Челябинске операторам станков с ЧПУ стали платить до 180 тысяч рублей

В Челябинске операторы станков с ЧПУ с зарплатой до 180 тысяч рублей возглавили декабрьский рейтинг вакансий с высоким доходом. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», на втором месте по доходности оказалась работа велокурьера в Копейске.
«Самой высокодоходной стала вакансия оператора станков с ЧПУ. Сотрудник требуется на станки фрезерной и токарной группы на стойке Siemens, Fanuc и на горизонтально-расточной станок со стойкой Delta. Требуется уметь работать с чертежами и измерительными инструментами. Зарплата составит до 180 тысяч рублей, график работы „два через два“», — отметили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».
На втором месте по уровню дохода оказались велокурьеры. В Копейске сотрудники этой профессии могут зарабатывать до 165 тысяч рублей в месяц. В обязанности включили доставку продуктов и товаров до клиентов. Работодатели предоставят брендированную экипировку, велосипеды и страхование. Предполагаются доплаты за утренние и вечерние смены.
Третью строку рейтинга занял инженер-программист 1С, доход которого достиг 135 тысяч рублей. Работник должен иметь высшее техническое образование, опыт работы с платформой «1С:Предприятие 8.3». Также работодатель указал практические навыки в аналогичных проектах. Вакансия включает пятидневный график работы, полис добровольного медстрахования и корпоративную мобильную связь.
В число других высокооплачиваемых вакансий вошли должности директора по безопасности, проводника пассажирского вагона, заведующего столовой и заместителя директора по медицинской части. Средний уровень зарплаты на этих позициях составил от 90 до 135 тысяч рублей. На уровень оплаты повлияли сложность обязанностей и квалификация соискателей.
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