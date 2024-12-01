01 декабря 2024

Житель Екатеринбурга насмерть забил скалкой престарелую мать

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Мужчина задержан, ранее он уже был один раз судим Фото:

Житель Екатеринбурга скалкой насмерть забил 93-летнюю мать, он задержан и находится в СИЗО. Подробности трагедии URA.RU сообщил источник.

«В квартире на улице Походная была найдена мертвой престарелая женщина. На лице ее имелись кровоподтеки, а рядом валялась скалка в крови. В квартире кроме погибшей находился ее 62-летний сын. Он признался, что накануне, 29 ноября, с матерью случился конфликт», — рассказал собеседник агентства.

Мужчина заявил, что во время ссоры мать начала бить его скалкой по голове. Он оттолкнул пенсионерку, а дальше якобы ничего не помнит. Предположительно, сын выхватил из рук старушки скалку и забил несчастную до смерти. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.

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Житель Екатеринбурга скалкой насмерть забил 93-летнюю мать, он задержан и находится в СИЗО. Подробности трагедии URA.RU сообщил источник. «В квартире на улице Походная была найдена мертвой престарелая женщина. На лице ее имелись кровоподтеки, а рядом валялась скалка в крови. В квартире кроме погибшей находился ее 62-летний сын. Он признался, что накануне, 29 ноября, с матерью случился конфликт», — рассказал собеседник агентства. Мужчина заявил, что во время ссоры мать начала бить его скалкой по голове. Он оттолкнул пенсионерку, а дальше якобы ничего не помнит. Предположительно, сын выхватил из рук старушки скалку и забил несчастную до смерти. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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