Житель Екатеринбурга насмерть забил скалкой престарелую мать

Житель Екатеринбурга скалкой насмерть забил 93-летнюю мать, он задержан и находится в СИЗО. Подробности трагедии URA.RU сообщил источник.
«В квартире на улице Походная была найдена мертвой престарелая женщина. На лице ее имелись кровоподтеки, а рядом валялась скалка в крови. В квартире кроме погибшей находился ее 62-летний сын. Он признался, что накануне, 29 ноября, с матерью случился конфликт», — рассказал собеседник агентства.
Мужчина заявил, что во время ссоры мать начала бить его скалкой по голове. Он оттолкнул пенсионерку, а дальше якобы ничего не помнит. Предположительно, сын выхватил из рук старушки скалку и забил несчастную до смерти. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.
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