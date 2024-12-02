Шесть человек погибли в барнаульском «Доме помощи»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У пострадавших диагностирован острый инфекционный гастроэнтероколит
У пострадавших диагностирован острый инфекционный гастроэнтероколит Фото:

Число погибших постояльцев барнаульского социального центра «Дома Помощи» увеличилось до шести. Об этом сообщили в Минздраве Алтайского края.

В конце ноября за медпомощью стали обращаться жильцы социального центра. У пострадавших был диагностирован острый инфекционный гастроэнтероколит. Было возбуждено уголовное дело.

«В стационарах находится 25 человек. Число погибших увеличилось до шести человек», —рассказали в Минздраве региона агентству ТАСС. Пациенты находятся в больнице в Барнауле. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Число погибших постояльцев барнаульского социального центра «Дома Помощи» увеличилось до шести. Об этом сообщили в Минздраве Алтайского края. В конце ноября за медпомощью стали обращаться жильцы социального центра. У пострадавших был диагностирован острый инфекционный гастроэнтероколит. Было возбуждено уголовное дело. «В стационарах находится 25 человек. Число погибших увеличилось до шести человек», —рассказали в Минздраве региона агентству ТАСС. Пациенты находятся в больнице в Барнауле. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...