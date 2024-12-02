Число погибших постояльцев барнаульского социального центра «Дома Помощи» увеличилось до шести. Об этом сообщили в Минздраве Алтайского края.
В конце ноября за медпомощью стали обращаться жильцы социального центра. У пострадавших был диагностирован острый инфекционный гастроэнтероколит. Было возбуждено уголовное дело.
«В стационарах находится 25 человек. Число погибших увеличилось до шести человек», —рассказали в Минздраве региона агентству ТАСС. Пациенты находятся в больнице в Барнауле.
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