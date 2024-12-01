Синоптики раскрыли, какой будет погода в новогоднюю ночь в Тюмени

В новогоднюю ночь ожидается небольшой снегопад
В Тюмени в ночь с 31 декабря на 1 января похолодает до -13 градусов. Такая информация указана на сайте метеосервиса Gismeteo. На протяжении праздников температура не опустится ниже -12 градусов.
«В Тюмени днем 31 декабря температура воздуха составит -11 градусов, ночью -13. Облачно, небольшой снег. 1 января 2025 года днем малооблачно, температура -11 градусов днем, -12 ночью», — указано на сайте.
На протяжении декабря не ожидается сильных морозов. Максимально температура опустится до -14. Снегопады начнутся 17 декабря.
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