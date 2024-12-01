01 декабря 2024
30 ноября 2024

Синоптики раскрыли, какой будет погода в новогоднюю ночь в Тюмени

В Тюмени в Новый год похолодает до -13 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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В новогоднюю ночь ожидается небольшой снегопад
В новогоднюю ночь ожидается небольшой снегопад Фото:

В Тюмени в ночь с 31 декабря на 1 января похолодает до -13 градусов. Такая информация указана на сайте метеосервиса Gismeteo. На протяжении праздников температура не опустится ниже -12 градусов.

«В Тюмени днем 31 декабря температура воздуха составит -11 градусов, ночью -13. Облачно, небольшой снег. 1 января 2025 года днем малооблачно, температура -11 градусов днем, -12 ночью», — указано на сайте.

На протяжении декабря не ожидается сильных морозов. Максимально температура опустится до -14. Снегопады начнутся 17 декабря.

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В Тюмени в ночь с 31 декабря на 1 января похолодает до -13 градусов. Такая информация указана на сайте метеосервиса Gismeteo. На протяжении праздников температура не опустится ниже -12 градусов. «В Тюмени днем 31 декабря температура воздуха составит -11 градусов, ночью -13. Облачно, небольшой снег. 1 января 2025 года днем малооблачно, температура -11 градусов днем, -12 ночью», — указано на сайте. На протяжении декабря не ожидается сильных морозов. Максимально температура опустится до -14. Снегопады начнутся 17 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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