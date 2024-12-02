ЦБ ограничит возможности коллекторов

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Согласно новой поправке, должники могут отказаться от взыскания задолженности через исполнительную надпись
Согласно новой поправке, должники могут отказаться от взыскания задолженности через исполнительную надпись Фото:

Центральный Банк ограничит права банков и коллекторских агентств использовать исполнительную надпись нотариуса для взыскания задолженностей и даст возможность физическим лицам отказаться от такого взаимодействия с кредиторами. Банк России, Министерство юстиции РФ, Федеральная нотариальная палата разрабатывают соответствующие поправки в законодательство. Об этом сообщили РБК в ЦБ РФ.

«В августе президент Владимир Путин поручил регулятору и правительству „проработать вопрос информирования заемщиков“ о процедурах сбора долгов с помощью исполнительной надписи нотариусов и обеспечить право клиентов на отказ от такого взаимодействия с кредиторами», — передает РБК сообщение ЦБ.

По инициативе регулятора, банки должны будут включить в текст кредитных договоров специальный раздел, касающийся согласия или отказа клиента на взыскание задолженности через исполнительную надпись нотариуса. Кроме того, предусматривается обязательство для банков публиковать информацию о таком методе взыскания, включая сроки проведения и возможности обжалования. Эта инициатива направлена на повышение прозрачности финансовых операций и защиту прав потребителей, отмечают в ЦБ.

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Центральный Банк ограничит права банков и коллекторских агентств использовать исполнительную надпись нотариуса для взыскания задолженностей и даст возможность физическим лицам отказаться от такого взаимодействия с кредиторами. Банк России, Министерство юстиции РФ, Федеральная нотариальная палата разрабатывают соответствующие поправки в законодательство. Об этом сообщили РБК в ЦБ РФ. «В августе президент Владимир Путин поручил регулятору и правительству „проработать вопрос информирования заемщиков“ о процедурах сбора долгов с помощью исполнительной надписи нотариусов и обеспечить право клиентов на отказ от такого взаимодействия с кредиторами», — передает РБК сообщение ЦБ. По инициативе регулятора, банки должны будут включить в текст кредитных договоров специальный раздел, касающийся согласия или отказа клиента на взыскание задолженности через исполнительную надпись нотариуса. Кроме того, предусматривается обязательство для банков публиковать информацию о таком методе взыскания, включая сроки проведения и возможности обжалования. Эта инициатива направлена на повышение прозрачности финансовых операций и защиту прав потребителей, отмечают в ЦБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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