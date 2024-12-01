01 декабря 2024
30 ноября 2024

Бойцы на танках с челябинским двигателем ночью уничтожили опорные пункты ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Танки Т-72Б3М могут работать прямой наводкой или с закрытых позиций
Танки Т-72Б3М могут работать прямой наводкой или с закрытых позиций Фото:

Бойцы на танках Т-72Б3М с двигателями челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак» в ночное время уничтожили опорные пункты ВСУ. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, танки могут работать прямой наводкой и с закрытых огневых позиций, оставаясь незамеченными.

«Ездили мы брать лесополк (лесополосу — прим. URA.RU). Прокладывали дорогу через минные поля, за нами шел десант на БМП. Разминировали, отработали по опорным точкам, высадили десант и уехали. Работаем каждый день. В основном это опорные точки, блиндажи, бывает и техника противника», — рассказал командир танка с позывным «Влас».

Экипажи танков группировки войск «Запад» оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям. Танки используются в составе бронегрупп, уничтожают боевую технику и укрытую живую силу противника, прокладывают пути через минные поля.

По данным URA.RU, танки Т-72Б3М оснащены V-образным двигателем. Мощность агрегата составляет одну тысячу лошадиных сил.

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Бойцы на танках Т-72Б3М с двигателями челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак» в ночное время уничтожили опорные пункты ВСУ. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, танки могут работать прямой наводкой и с закрытых огневых позиций, оставаясь незамеченными. «Ездили мы брать лесополк (лесополосу — прим. URA.RU). Прокладывали дорогу через минные поля, за нами шел десант на БМП. Разминировали, отработали по опорным точкам, высадили десант и уехали. Работаем каждый день. В основном это опорные точки, блиндажи, бывает и техника противника», — рассказал командир танка с позывным «Влас». Экипажи танков группировки войск «Запад» оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям. Танки используются в составе бронегрупп, уничтожают боевую технику и укрытую живую силу противника, прокладывают пути через минные поля. По данным URA.RU, танки Т-72Б3М оснащены V-образным двигателем. Мощность агрегата составляет одну тысячу лошадиных сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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