Бойцы на танках Т-72Б3М с двигателями челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак» в ночное время уничтожили опорные пункты ВСУ. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, танки могут работать прямой наводкой и с закрытых огневых позиций, оставаясь незамеченными.
«Ездили мы брать лесополк (лесополосу — прим. URA.RU). Прокладывали дорогу через минные поля, за нами шел десант на БМП. Разминировали, отработали по опорным точкам, высадили десант и уехали. Работаем каждый день. В основном это опорные точки, блиндажи, бывает и техника противника», — рассказал командир танка с позывным «Влас».
Экипажи танков группировки войск «Запад» оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям. Танки используются в составе бронегрупп, уничтожают боевую технику и укрытую живую силу противника, прокладывают пути через минные поля.
По данным URA.RU, танки Т-72Б3М оснащены V-образным двигателем. Мощность агрегата составляет одну тысячу лошадиных сил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!