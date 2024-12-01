В Екатеринбурге десятки человек прощаются с шоуменом, режиссером Театра эстрады Андреем Кирдаковым. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
Гражданская панихида проходит в зале прощания «Вознесение». Среди пришедших — начальник городского управления культуры Илья Марков. О кончине Кирдакова стало известно 27 ноября. Причина смерти неизвестна.
Он служил в театрах с 1990-х, работал с властями разных регионов и городов (включая родной Екатеринбург). В 2005 году режиссировал инаугурацию тюменского губернатора Сергея Собянина (сейчас — мэр Москвы), в 2008-м — инаугурацию его предшественника Владимира Якушева (сейчас — первый зампред Совфеда, и. о. секретаря генсовета «Единой России»).
В Театре эстрады Кирдаков служил с 2017 года. На сайте учреждения говорилось, что на январь и февраль 2025-го у режиссера были запланированы премьеры «Новой оперы».
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В Екатеринбурге десятки человек прощаются с шоуменом, режиссером Театра эстрады Андреем Кирдаковым. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Гражданская панихида проходит в зале прощания «Вознесение». Среди пришедших — начальник городского управления культуры Илья Марков. О кончине Кирдакова стало известно 27 ноября. Причина смерти неизвестна. Он служил в театрах с 1990-х, работал с властями разных регионов и городов (включая родной Екатеринбург). В 2005 году режиссировал инаугурацию тюменского губернатора Сергея Собянина (сейчас — мэр Москвы), в 2008-м — инаугурацию его предшественника Владимира Якушева (сейчас — первый зампред Совфеда, и. о. секретаря генсовета «Единой России»). В Театре эстрады Кирдаков служил с 2017 года. На сайте учреждения говорилось, что на январь и февраль 2025-го у режиссера были запланированы премьеры «Новой оперы».