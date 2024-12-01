01 декабря 2024

Десятки екатеринбуржцев прощаются с шоуменом, помогавшим губернаторам брать власть. Фото

В Екатеринбурге прощаются с режиссером Театра эстрады Кирдаковым
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрею Кирдакову было 59 лет
Андрею Кирдакову было 59 лет Фото:

В Екатеринбурге десятки человек прощаются с шоуменом, режиссером Театра эстрады Андреем Кирдаковым. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

Гражданская панихида проходит в зале прощания «Вознесение». Среди пришедших — начальник городского управления культуры Илья Марков. О кончине Кирдакова стало известно 27 ноября. Причина смерти неизвестна.

Он служил в театрах с 1990-х, работал с властями разных регионов и городов (включая родной Екатеринбург). В 2005 году режиссировал инаугурацию тюменского губернатора Сергея Собянина (сейчас — мэр Москвы), в 2008-м — инаугурацию его предшественника Владимира Якушева (сейчас — первый зампред Совфеда, и. о. секретаря генсовета «Единой России»).

В Театре эстрады Кирдаков служил с 2017 года. На сайте учреждения говорилось, что на январь и февраль 2025-го у режиссера были запланированы премьеры «Новой оперы».

Андрей Кирдаков умер 26 ноября
Андрей Кирдаков умер 26 ноября
Фото:
Траурная церемония проходит в зале «Вознесение»
Траурная церемония проходит в зале «Вознесение»
Фото:
Там собралось около сотни человек
Там собралось около сотни человек
Фото:
Близкие не могут сдержать эмоций
Близкие не могут сдержать эмоций
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге десятки человек прощаются с шоуменом, режиссером Театра эстрады Андреем Кирдаковым. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Гражданская панихида проходит в зале прощания «Вознесение». Среди пришедших — начальник городского управления культуры Илья Марков. О кончине Кирдакова стало известно 27 ноября. Причина смерти неизвестна. Он служил в театрах с 1990-х, работал с властями разных регионов и городов (включая родной Екатеринбург). В 2005 году режиссировал инаугурацию тюменского губернатора Сергея Собянина (сейчас — мэр Москвы), в 2008-м — инаугурацию его предшественника Владимира Якушева (сейчас — первый зампред Совфеда, и. о. секретаря генсовета «Единой России»). В Театре эстрады Кирдаков служил с 2017 года. На сайте учреждения говорилось, что на январь и февраль 2025-го у режиссера были запланированы премьеры «Новой оперы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...