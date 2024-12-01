Десятки екатеринбуржцев прощаются с шоуменом, помогавшим губернаторам брать власть. Фото

В Екатеринбурге прощаются с режиссером Театра эстрады Кирдаковым

02 декабря 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Андрею Кирдакову было 59 лет Фото: Екатерина Крылова © URA.RU В Екатеринбурге десятки человек прощаются с шоуменом, режиссером Театра эстрады Андреем Кирдаковым. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Гражданская панихида проходит в зале прощания «Вознесение». Среди пришедших — начальник городского управления культуры Илья Марков. О кончине Кирдакова стало известно 27 ноября. Причина смерти неизвестна. Он служил в театрах с 1990-х, работал с властями разных регионов и городов (включая родной Екатеринбург). В 2005 году режиссировал инаугурацию тюменского губернатора Сергея Собянина (сейчас — мэр Москвы), в 2008-м — инаугурацию его предшественника Владимира Якушева (сейчас — первый зампред Совфеда, и. о. секретаря генсовета «Единой России»). В Театре эстрады Кирдаков служил с 2017 года. На сайте учреждения говорилось, что на январь и февраль 2025-го у режиссера были запланированы премьеры «Новой оперы». Андрей Кирдаков умер 26 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU Траурная церемония проходит в зале «Вознесение» Фото: Размик Закарян © URA.RU Там собралось около сотни человек Фото: Размик Закарян © URA.RU Близкие не могут сдержать эмоций Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге десятки человек прощаются с шоуменом, режиссером Театра эстрады Андреем Кирдаковым. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Гражданская панихида проходит в зале прощания «Вознесение». Среди пришедших — начальник городского управления культуры Илья Марков. О кончине Кирдакова стало известно 27 ноября. Причина смерти неизвестна. Он служил в театрах с 1990-х, работал с властями разных регионов и городов (включая родной Екатеринбург). В 2005 году режиссировал инаугурацию тюменского губернатора Сергея Собянина (сейчас — мэр Москвы), в 2008-м — инаугурацию его предшественника Владимира Якушева (сейчас — первый зампред Совфеда, и. о. секретаря генсовета «Единой России»). В Театре эстрады Кирдаков служил с 2017 года. На сайте учреждения говорилось, что на январь и февраль 2025-го у режиссера были запланированы премьеры «Новой оперы».