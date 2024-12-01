Беременная челябинка выпала из окна после ссоры с мужем, вернувшимся с СВО

Беременная скончалась от полученных травм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нагайбакском районе Челябинской области беременная женщина в ходе ссоры с мужем, вернувшимся с СВО, решила его напугать: она встала на край открытого окна на третьем этаже. По данным URA.RU, в какой-то момент женщина не удержалась и выпала. Мужчина же прыгнул за ней.

«Предварительно, между супружеской парой произошла бытовая ссора. В итоге беременная женщины, пытаясь напугать мужа, встала на край окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Но не удержалась и полетела вниз. Мужчина прыгнул следом за ней», — рассказал URA.RU источник.

По данным агентства, беременная женщина скончалась в реанимации. Мужчина же получил различные травмы. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка. Следователем Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела устанавливаются обстоятельства произошедшего.