01 декабря 2024

Беременная челябинка выпала из окна после ссоры с мужем, вернувшимся с СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, демография, беременная женщина, беременность
Беременная скончалась от полученных травм Фото:

В Нагайбакском районе Челябинской области беременная женщина в ходе ссоры с мужем, вернувшимся с СВО, решила его напугать: она встала на край открытого окна на третьем этаже. По данным URA.RU, в какой-то момент женщина не удержалась и выпала. Мужчина же прыгнул за ней.

«Предварительно, между супружеской парой произошла бытовая ссора. В итоге беременная женщины, пытаясь напугать мужа, встала на край окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Но не удержалась и полетела вниз. Мужчина прыгнул следом за ней», — рассказал URA.RU источник.

По данным агентства, беременная женщина скончалась в реанимации. Мужчина же получил различные травмы. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка. Следователем Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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В Нагайбакском районе Челябинской области беременная женщина в ходе ссоры с мужем, вернувшимся с СВО, решила его напугать: она встала на край открытого окна на третьем этаже. По данным URA.RU, в какой-то момент женщина не удержалась и выпала. Мужчина же прыгнул за ней. «Предварительно, между супружеской парой произошла бытовая ссора. В итоге беременная женщины, пытаясь напугать мужа, встала на край окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Но не удержалась и полетела вниз. Мужчина прыгнул следом за ней», — рассказал URA.RU источник. По данным агентства, беременная женщина скончалась в реанимации. Мужчина же получил различные травмы. Сейчас он находится под наблюдением врачей. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка. Следователем Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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