01 декабря 2024

Челябинская спортсменка стала чемпионкой мира по универсальному бою. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинка одержала победу над спортсменками из-за рубежа
Челябинка одержала победу над спортсменками из-за рубежа Фото:

Челябинская спортсменка Мария Костюкевич завоевала первое место и стала чемпионкой мира по универсальному бою. Соревнования проходили в Саратове с 27 ноября по 1 декабря, сообщили в пресс-службе министерства спорта региона.

«Мария Костюкевич в полуфинале чемпионата мира победила спортсменку из Канады. В финале она была сильнее представительницы из Алжира», — говорится в сообщении.

Спортсменка получила чемпионский пояс и победную статуэтку. Соревнования собрали более 300 бойцов из 27 стран.

Универсальный бой (ранее — Русский бой) — комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой.

Помимо пояса и статуэтки Марии Костюкевич вручили диплом
Помимо пояса и статуэтки Марии Костюкевич вручили диплом
Фото:

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Челябинская спортсменка Мария Костюкевич завоевала первое место и стала чемпионкой мира по универсальному бою. Соревнования проходили в Саратове с 27 ноября по 1 декабря, сообщили в пресс-службе министерства спорта региона. «Мария Костюкевич в полуфинале чемпионата мира победила спортсменку из Канады. В финале она была сильнее представительницы из Алжира», — говорится в сообщении. Спортсменка получила чемпионский пояс и победную статуэтку. Соревнования собрали более 300 бойцов из 27 стран. Универсальный бой (ранее — Русский бой) — комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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