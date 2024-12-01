Челябинская спортсменка Мария Костюкевич завоевала первое место и стала чемпионкой мира по универсальному бою. Соревнования проходили в Саратове с 27 ноября по 1 декабря, сообщили в пресс-службе министерства спорта региона.
«Мария Костюкевич в полуфинале чемпионата мира победила спортсменку из Канады. В финале она была сильнее представительницы из Алжира», — говорится в сообщении.
Спортсменка получила чемпионский пояс и победную статуэтку. Соревнования собрали более 300 бойцов из 27 стран.
Универсальный бой (ранее — Русский бой) — комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой.
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