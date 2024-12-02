Кириенко неожиданно наградил челябинского экс-чиновника статусной медалью

Первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко удивил участников семинара для заместителей губернаторов по внутренней политике в «Сенеже»: он вручил статусную госнаграду ушедшему с госслужбы бывшему вице-губернатору Челябинской области Анатолию Векшину. Экс-чиновник получил Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом URA.RU сообщил один из участников семинара.
«Указ о награждении подписан президентом серединой ноября, то есть уже после ухода векшина с госслужбы. Это означает, что он остается в резерве внутриполитического блока администрации президента», — отмечает собеседник агентства.
Аналогичные медали получили заместители губернаторов Сергей Климентьев (ЯНАО), Павел Белявский (Тюменская область), Андрей Алексеев (Курганская область). По слухам, Белявскому дали еще и благодарность президента.
Анатолий Векшин покинул свой пост 14 октября. Он работал в команде губернатора Алексея Текслера с 2019 года, курируя внутреннюю политику региона.
Ранее на семинаре в «Сенеже» впервые прозвучали установки от АП на выборы в Госдуму-2026. Заместителям губернаторов было поручено обеспечить «Единой России» 55% «за » при явке в 55%.
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