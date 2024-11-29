В АП впервые озвучили, сколько процентов должна получить ЕР на выборах в Госдуму-2026

АП поставила задачу сохранить позиции «Единой России» в Госдуме
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В АП поручили сохранить позиции «Единой России» в Госдуме
В АП поручили сохранить позиции «Единой России» в Госдуме Фото:

Политические вице-губернаторы со всей страны получили установки на выборы в Госдуму-2026 от администрации президента. Задача — сохранить конституционное большинство «Единой России» в парламенте и обеспечить для этого партии власти результат в 55% «за » при явке 55%. Об этом URA.RU сообщил источник, присутствующий на семинаре для заместителей губернаторов по внутренней политике в «Сенеже». 

«Поставлен конкретный показатель на 2026 год. Установка — обеспечить 55% „за “ партию власти при явке 55%», — говорит собеседник агентства.

В 2021 году на выборах в Госдуму «Единая Россия» получила 49,8%. Явка составила 51,7%. 

Ранее URA.RU сообщало, что в «Сенеже» начался семинар для заместителей губернаторов по внутренней политике. На нём присутствуют представители Уральского истеблишмента: заместитель полпреда УрФО Борис Кириллов, вице-губернаторы Свердловской и Челябинской областей области Олег Чемезов и Роман Воллерт, замгубернатора Тюменской области Павел Белявский, первый заместитель губернатора ХМАО Павел Тараканов, директор департамента внутренней политики ЯНАО Сергей Климентьев, первый замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев.

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Политические вице-губернаторы со всей страны получили установки на выборы в Госдуму-2026 от администрации президента. Задача — сохранить конституционное большинство «Единой России» в парламенте и обеспечить для этого партии власти результат в 55% «за » при явке 55%. Об этом URA.RU сообщил источник, присутствующий на семинаре для заместителей губернаторов по внутренней политике в «Сенеже».  «Поставлен конкретный показатель на 2026 год. Установка — обеспечить 55% „за “ партию власти при явке 55%», — говорит собеседник агентства. В 2021 году на выборах в Госдуму «Единая Россия» получила 49,8%. Явка составила 51,7%.  Ранее URA.RU сообщало, что в «Сенеже» начался семинар для заместителей губернаторов по внутренней политике. На нём присутствуют представители Уральского истеблишмента: заместитель полпреда УрФО Борис Кириллов, вице-губернаторы Свердловской и Челябинской областей области Олег Чемезов и Роман Воллерт, замгубернатора Тюменской области Павел Белявский, первый заместитель губернатора ХМАО Павел Тараканов, директор департамента внутренней политики ЯНАО Сергей Климентьев, первый замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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