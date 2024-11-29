В АП впервые озвучили, сколько процентов должна получить ЕР на выборах в Госдуму-2026

Политические вице-губернаторы со всей страны получили установки на выборы в Госдуму-2026 от администрации президента. Задача — сохранить конституционное большинство «Единой России» в парламенте и обеспечить для этого партии власти результат в 55% «за » при явке 55%. Об этом URA.RU сообщил источник, присутствующий на семинаре для заместителей губернаторов по внутренней политике в «Сенеже».
«Поставлен конкретный показатель на 2026 год. Установка — обеспечить 55% „за “ партию власти при явке 55%», — говорит собеседник агентства.
В 2021 году на выборах в Госдуму «Единая Россия» получила 49,8%. Явка составила 51,7%.
Ранее URA.RU сообщало, что в «Сенеже» начался семинар для заместителей губернаторов по внутренней политике. На нём присутствуют представители Уральского истеблишмента: заместитель полпреда УрФО Борис Кириллов, вице-губернаторы Свердловской и Челябинской областей области Олег Чемезов и Роман Воллерт, замгубернатора Тюменской области Павел Белявский, первый заместитель губернатора ХМАО Павел Тараканов, директор департамента внутренней политики ЯНАО Сергей Климентьев, первый замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.