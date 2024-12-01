В кризисном «Гортрансе» Екатеринбурга в третий раз поднимут зарплату

В 2025 году работникам общественного транспорта Екатеринбурга еще на 20% проиндексируют зарплаты. В 2024 году это делали дважды. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«В этом году повышение зарплат прошло в два этапа: сначала их проиндексировали на 10%, а затем — увеличили на 30%. Планируется, что в следующем году зарплаты в транспортной сфере вырастут еще на 20%», — заявили в администрации.
Ранее в мэрии отметили, что с начала 2024 года выросла средняя зарплата водителей — с 61711 до 96640 рублей. Поднялась она и у кондукторов — с 48296 до 69982, у слесарей — с 46 189 до 70273. При этом в Екатеринбурге сохраняется дефицит водителей автобусов. В начале 2024 года не хватало 357 специалистов. К ноябрю эта цифра выросла до 363.
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