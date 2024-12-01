В кризисном «Гортрансе» Екатеринбурга в третий раз поднимут зарплату

Мэрия Екатеринбурга: в 2025 году зарплаты в «Гортрансе» вырастут на 20%

02 декабря 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

В 2024 году водителям общественного транспорта дважды индексировали зарплату Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2025 году работникам общественного транспорта Екатеринбурга еще на 20% проиндексируют зарплаты. В 2024 году это делали дважды. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «В этом году повышение зарплат прошло в два этапа: сначала их проиндексировали на 10%, а затем — увеличили на 30%. Планируется, что в следующем году зарплаты в транспортной сфере вырастут еще на 20%», — заявили в администрации. Ранее в мэрии отметили, что с начала 2024 года выросла средняя зарплата водителей — с 61711 до 96640 рублей. Поднялась она и у кондукторов — с 48296 до 69982, у слесарей — с 46 189 до 70273. При этом в Екатеринбурге сохраняется дефицит водителей автобусов. В начале 2024 года не хватало 357 специалистов. К ноябрю эта цифра выросла до 363. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2025 году работникам общественного транспорта Екатеринбурга еще на 20% проиндексируют зарплаты. В 2024 году это делали дважды. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «В этом году повышение зарплат прошло в два этапа: сначала их проиндексировали на 10%, а затем — увеличили на 30%. Планируется, что в следующем году зарплаты в транспортной сфере вырастут еще на 20%», — заявили в администрации. Ранее в мэрии отметили, что с начала 2024 года выросла средняя зарплата водителей — с 61711 до 96640 рублей. Поднялась она и у кондукторов — с 48296 до 69982, у слесарей — с 46 189 до 70273. При этом в Екатеринбурге сохраняется дефицит водителей автобусов. В начале 2024 года не хватало 357 специалистов. К ноябрю эта цифра выросла до 363.