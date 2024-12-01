01 декабря 2024

В кризисном «Гортрансе» Екатеринбурга в третий раз поднимут зарплату

Мэрия Екатеринбурга: в 2025 году зарплаты в «Гортрансе» вырастут на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, общественный транспорт, трамвай, татра т3
В 2024 году водителям общественного транспорта дважды индексировали зарплату Фото:

В 2025 году работникам общественного транспорта Екатеринбурга еще на 20% проиндексируют зарплаты. В 2024 году это делали дважды. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«В этом году повышение зарплат прошло в два этапа: сначала их проиндексировали на 10%, а затем — увеличили на 30%. Планируется, что в следующем году зарплаты в транспортной сфере вырастут еще на 20%», — заявили в администрации.

Ранее в мэрии отметили, что с начала 2024 года выросла средняя зарплата водителей — с 61711 до 96640 рублей. Поднялась она и у кондукторов — с 48296 до 69982, у слесарей — с 46 189 до 70273. При этом в Екатеринбурге сохраняется дефицит водителей автобусов. В начале 2024 года не хватало 357 специалистов. К ноябрю эта цифра выросла до 363.

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В 2025 году работникам общественного транспорта Екатеринбурга еще на 20% проиндексируют зарплаты. В 2024 году это делали дважды. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «В этом году повышение зарплат прошло в два этапа: сначала их проиндексировали на 10%, а затем — увеличили на 30%. Планируется, что в следующем году зарплаты в транспортной сфере вырастут еще на 20%», — заявили в администрации. Ранее в мэрии отметили, что с начала 2024 года выросла средняя зарплата водителей — с 61711 до 96640 рублей. Поднялась она и у кондукторов — с 48296 до 69982, у слесарей — с 46 189 до 70273. При этом в Екатеринбурге сохраняется дефицит водителей автобусов. В начале 2024 года не хватало 357 специалистов. К ноябрю эта цифра выросла до 363.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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