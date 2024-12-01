В Екатеринбурге растет дефицит водителей автобусов

Мэрия Екатеринбурга ищет более 360 водителей автобусов

02 декабря 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Автобусные перевозчики не перешли пока на брутто-контракты Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге растет дефицит водителей автобусов. В начале года предприятие «Гортранс» искало 357 специалистов. К ноябрю эта цифра выросла до 363. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Ситуация с водителями автобусов, на работу которых брутто-контракты (подразумевается, что перевозчик будет получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет, — прим.URA.RU) еще не заключили, осталась без изменений. В начале года городу были нужны 357 таких специалистов, в июле — 367, а к ноябрю — 363. То есть дефицит сохранился на том же уровне», — отметили в пресс-службе администрации города. Ранее в мэрии заявили, что переход на брутто-контракты с автобусными перевозчиками состоится не в 2024 году, как планировалось изначально, а позже — с 1 февраля 2025 года. Трамваи и троллейбусы на эту схему были переведены 1 августа. Затягивание процесса источник URA.RU ранее объяснял тем, что чиновники ждали, когда федеральный Минтранс пересчитает тарифы, чтобы простроить свои планы. Публично же Орлов говорил, что власть хочет сначала внедрить в транспорте безналичную оплату проезда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге растет дефицит водителей автобусов. В начале года предприятие «Гортранс» искало 357 специалистов. К ноябрю эта цифра выросла до 363. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Ситуация с водителями автобусов, на работу которых брутто-контракты (подразумевается, что перевозчик будет получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет, — прим.URA.RU) еще не заключили, осталась без изменений. В начале года городу были нужны 357 таких специалистов, в июле — 367, а к ноябрю — 363. То есть дефицит сохранился на том же уровне», — отметили в пресс-службе администрации города. Ранее в мэрии заявили, что переход на брутто-контракты с автобусными перевозчиками состоится не в 2024 году, как планировалось изначально, а позже — с 1 февраля 2025 года. Трамваи и троллейбусы на эту схему были переведены 1 августа. Затягивание процесса источник URA.RU ранее объяснял тем, что чиновники ждали, когда федеральный Минтранс пересчитает тарифы, чтобы простроить свои планы. Публично же Орлов говорил, что власть хочет сначала внедрить в транспорте безналичную оплату проезда.