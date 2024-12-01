01 декабря 2024

Челябинка испекла торт в виде певца Shamana. Фото

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Shaman'a челябинка изобразила в технике шаржа
Shaman'a челябинка изобразила в технике шаржа Фото:

Кондитер из Магнитогорска Челябинской области Евгения Ворошилова испекла торт в виде фигурки с изображением певца Shaman»a. Как отметила женщина, технику создания десерта она изучила в Иране.

«В Иране я изучила технику создания мультяшных героев, но адаптировала ее под российских потребителей. В этом торте я использовала шоколадный бисквит и крем „Шоколадное мороженое“. Они расположены в голове и теле. Руки и ноги выполнены из сахарной пасты, а микрофон из шоколада», — сообщила Ворошилова в своем паблике в соцсети «ВКонтакте».

Певца челябинка изобразила в технике шаржа. На футболку героя женщина нанесла надпись «Я — русский». Технику от иранских кондитеров она изменила, добавив больше начинки.

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Кондитер из Магнитогорска Челябинской области Евгения Ворошилова испекла торт в виде фигурки с изображением певца Shaman»a. Как отметила женщина, технику создания десерта она изучила в Иране. «В Иране я изучила технику создания мультяшных героев, но адаптировала ее под российских потребителей. В этом торте я использовала шоколадный бисквит и крем „Шоколадное мороженое“. Они расположены в голове и теле. Руки и ноги выполнены из сахарной пасты, а микрофон из шоколада», — сообщила Ворошилова в своем паблике в соцсети «ВКонтакте». Певца челябинка изобразила в технике шаржа. На футболку героя женщина нанесла надпись «Я — русский». Технику от иранских кондитеров она изменила, добавив больше начинки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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