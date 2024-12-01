Кондитер из Магнитогорска Челябинской области Евгения Ворошилова испекла торт в виде фигурки с изображением певца Shaman»a. Как отметила женщина, технику создания десерта она изучила в Иране.
«В Иране я изучила технику создания мультяшных героев, но адаптировала ее под российских потребителей. В этом торте я использовала шоколадный бисквит и крем „Шоколадное мороженое“. Они расположены в голове и теле. Руки и ноги выполнены из сахарной пасты, а микрофон из шоколада», — сообщила Ворошилова в своем паблике в соцсети «ВКонтакте».
Певца челябинка изобразила в технике шаржа. На футболку героя женщина нанесла надпись «Я — русский». Технику от иранских кондитеров она изменила, добавив больше начинки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!