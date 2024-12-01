В ХМАО взлетели цены на молоко

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на молоко. В среднем по региону за ноябрь продукция подорожала почти на 10%, сообщил URA.RU Росстат.
«Стоимость литра пастеризованного молока 2,5-3,2% жирности в среднем по ХМАО в конце ноября составила 111,69 рублей. Месяцем ранее цена находилась на уровне 103,62 рублей. За период ценник вырос на 7,7%», — следует из данных исследования.
Дороже всего среди крупнейших городов региона молоко продают в Сургуте, где оно стоит более 117 рублей. А дешевле всего продукция — Ханты-Мансийске. Здесь в среднем за литр просят около 100 рублей.
Сами югорчане также заметили подорожание молока на полках в магазинах. По словам жителей Нижневартовска, отдельные марки продукции выросли в цене примерно на 30-40%. «Брали до этого молоко где-то за 65 рублей. А сейчас такое же в магазине 95 рублей», — добавляют агентству жители Ханты-Мансийска.
Ранее URA.RU рассказывало, где в ХМАО продают самое дорогое мясо. Тогда наиболее высокие ценники оказались в Сургуте.
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