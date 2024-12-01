В челябинской прокуратуре ждут предпринимателей области

02 декабря 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

В прокуратуре пройдет Всероссийский день приема предпринимателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В прокуратуре Челябинской области 3 декабря ждут представителей бизнеса региона. Ведомство проведет Всероссийский день приема предпринимателей, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «В аппарате прокуратуры области прием будет проведен работниками: отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей;

отдела по рассмотрению обращений и приема граждан;

отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. При себе следует иметь документ, удостоверяющий личность, письменное обращение, а также, при необходимости, документ, подтверждающий статус индивидуального предпринимателя либо полномочия руководителя (представителя) юридического лица», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что в муниципалитетах предприниматели смогут обратиться непосредственно к прокурорам. Также открыта предварительная запись. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В прокуратуре Челябинской области 3 декабря ждут представителей бизнеса региона. Ведомство проведет Всероссийский день приема предпринимателей, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «В аппарате прокуратуры области прием будет проведен работниками: При себе следует иметь документ, удостоверяющий личность, письменное обращение, а также, при необходимости, документ, подтверждающий статус индивидуального предпринимателя либо полномочия руководителя (представителя) юридического лица», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что в муниципалитетах предприниматели смогут обратиться непосредственно к прокурорам. Также открыта предварительная запись.