01 декабря 2024

В челябинской прокуратуре ждут предпринимателей области

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, прокурор, прокуратура, погон, судебное заседание, суд, судебный процесс
В прокуратуре пройдет Всероссийский день приема предпринимателей Фото:

В прокуратуре Челябинской области 3 декабря ждут представителей бизнеса региона. Ведомство проведет Всероссийский день приема предпринимателей, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«В аппарате прокуратуры области прием будет проведен работниками:

  • отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей;
  • отдела по рассмотрению обращений и приема граждан;
  • отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

При себе следует иметь документ, удостоверяющий личность, письменное обращение, а также, при необходимости, документ, подтверждающий статус индивидуального предпринимателя либо полномочия руководителя (представителя) юридического лица», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что в муниципалитетах предприниматели смогут обратиться непосредственно к прокурорам. Также открыта предварительная запись.

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В прокуратуре Челябинской области 3 декабря ждут представителей бизнеса региона. Ведомство проведет Всероссийский день приема предпринимателей, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «В аппарате прокуратуры области прием будет проведен работниками: При себе следует иметь документ, удостоверяющий личность, письменное обращение, а также, при необходимости, документ, подтверждающий статус индивидуального предпринимателя либо полномочия руководителя (представителя) юридического лица», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что в муниципалитетах предприниматели смогут обратиться непосредственно к прокурорам. Также открыта предварительная запись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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