В челябинской прокуратуре ждут предпринимателей области

В прокуратуре Челябинской области 3 декабря ждут представителей бизнеса региона. Ведомство проведет Всероссийский день приема предпринимателей, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«В аппарате прокуратуры области прием будет проведен работниками:
- отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей;
- отдела по рассмотрению обращений и приема граждан;
- отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.
При себе следует иметь документ, удостоверяющий личность, письменное обращение, а также, при необходимости, документ, подтверждающий статус индивидуального предпринимателя либо полномочия руководителя (представителя) юридического лица», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что в муниципалитетах предприниматели смогут обратиться непосредственно к прокурорам. Также открыта предварительная запись.
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