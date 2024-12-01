01 декабря 2024

Пермский хоккейный клуб «Молот» расторг контракты с защитником и нападающим

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Два игрока ушли из команды
Два игрока ушли из команды Фото:

Из пермского хоккейного клуба «Молот» ушли защитник Максим Игнатович и нападающий Дамир Рахимуллин. Об этом сообщили в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

«По обоюдному согласию сторон ХК „Молот“ расторг контракт с нападающим Дамиром Рахимуллиным и защитником Максимом Игнатовичем. Благодарим их за игру и большой вклад в победы „Молота“», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что «Молот» подписал контракт с защитником Александром Шурыгиным. А голкипер Егор Гуськов вернулся к тренировкам после бытового инцидента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из пермского хоккейного клуба «Молот» ушли защитник Максим Игнатович и нападающий Дамир Рахимуллин. Об этом сообщили в группе клуба в соцсети «ВКонтакте». «По обоюдному согласию сторон ХК „Молот“ расторг контракт с нападающим Дамиром Рахимуллиным и защитником Максимом Игнатовичем. Благодарим их за игру и большой вклад в победы „Молота“», — сказано в сообщении. Ранее стало известно, что «Молот» подписал контракт с защитником Александром Шурыгиным. А голкипер Егор Гуськов вернулся к тренировкам после бытового инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...