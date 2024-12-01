Пермский хоккейный клуб «Молот» расторг контракты с защитником и нападающим

Два игрока ушли из команды
Из пермского хоккейного клуба «Молот» ушли защитник Максим Игнатович и нападающий Дамир Рахимуллин. Об этом сообщили в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».
«По обоюдному согласию сторон ХК „Молот“ расторг контракт с нападающим Дамиром Рахимуллиным и защитником Максимом Игнатовичем. Благодарим их за игру и большой вклад в победы „Молота“», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что «Молот» подписал контракт с защитником Александром Шурыгиным. А голкипер Егор Гуськов вернулся к тренировкам после бытового инцидента.
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