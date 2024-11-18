Пермский хоккейный клуб «Молот» подписал контракт с защитником Шурыгиным

В пермском хоккейном клубе «Молот» появился новый защитник. Им стал воспитанник челябинской школы хоккея Александр Шурыгин.
«ХК „Молот“ подписал контракт с защитником Александром Шурыгиным. Текущий сезон 27-летний защитник начинал в составе ХК „Челны“, где в 14 матчах набрал четыре очка по системе „гол и пас“ при показателе полезности „+1“», — сказано в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».
Шурыгин с 2012 года выступал за магнитогорский «Металлург». Затем дебютировал в Молодежной хоккейной лиге в составе «Стальных Лисов». Также играл за «Динамо СПб», «Спутник» и «Белых Медведей». Во Всероссийской хоккейной лиге выступал в составе «Челмета», «Звезды», «Рубина», ХК «Тамбов», «Ижстали».
Ранее URA.RU рассказало, что в ХК «Молот» сменился главный тренер. На этот пост назначили Евгения Попихина, который начинал карьеру в 2003 году с должности главного тренера швейцарского клуба «Фрибур-Готтерон».
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