Клава Кока заработает гигантскую сумму на новогодних корпоративах: прайс и райдер певицы

Клава Кока заработает порядка 100 млн рублей на новогодних корпоративах

02 декабря 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Выступление певицы оценивают в пять миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) заработает порядка 100 миллионов рублей на новогодних корпоративах. В декабре и январе у нее остались свободны лишь пара дат. Информация об этом появилась в Telegram. «За один концерт она просит около пяти миллионов — хоть в Москве, хоть в Богдановиче (Свердловская область). С февраля прайс не изменился», — передает telegram-канал Ural Mash. При этом райдер звезды стал жестче. Так, на гастролях ее водителю нельзя употреблять жевательный табак, курить «Айкос» и трепаться за рулем. Кроме того, в гримерке у Клавы Коки должно быть строго +22 градуса. На столе певица требует хамон, бастурму, лосось и сладости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) заработает порядка 100 миллионов рублей на новогодних корпоративах. В декабре и январе у нее остались свободны лишь пара дат. Информация об этом появилась в Telegram. «За один концерт она просит около пяти миллионов — хоть в Москве, хоть в Богдановиче (Свердловская область). С февраля прайс не изменился», — передает telegram-канал Ural Mash. При этом райдер звезды стал жестче. Так, на гастролях ее водителю нельзя употреблять жевательный табак, курить «Айкос» и трепаться за рулем. Кроме того, в гримерке у Клавы Коки должно быть строго +22 градуса. На столе певица требует хамон, бастурму, лосось и сладости.