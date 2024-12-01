01 декабря 2024

Клава Кока заработает гигантскую сумму на новогодних корпоративах: прайс и райдер певицы

Клава Кока заработает порядка 100 млн рублей на новогодних корпоративах
© Служба новостей «URA.RU»
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BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока, высокова клавдия
Выступление певицы оценивают в пять миллионов рублей Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) заработает порядка 100 миллионов рублей на новогодних корпоративах. В декабре и январе у нее остались свободны лишь пара дат. Информация об этом появилась в Telegram.

«За один концерт она просит около пяти миллионов — хоть в Москве, хоть в Богдановиче (Свердловская область). С февраля прайс не изменился», — передает telegram-канал Ural Mash.

При этом райдер звезды стал жестче. Так, на гастролях ее водителю нельзя употреблять жевательный табак, курить «Айкос» и трепаться за рулем. Кроме того, в гримерке у Клавы Коки должно быть строго +22 градуса. На столе певица требует хамон, бастурму, лосось и сладости.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) заработает порядка 100 миллионов рублей на новогодних корпоративах. В декабре и январе у нее остались свободны лишь пара дат. Информация об этом появилась в Telegram. «За один концерт она просит около пяти миллионов — хоть в Москве, хоть в Богдановиче (Свердловская область). С февраля прайс не изменился», — передает telegram-канал Ural Mash. При этом райдер звезды стал жестче. Так, на гастролях ее водителю нельзя употреблять жевательный табак, курить «Айкос» и трепаться за рулем. Кроме того, в гримерке у Клавы Коки должно быть строго +22 градуса. На столе певица требует хамон, бастурму, лосось и сладости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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