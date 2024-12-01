Клава Кока заработает гигантскую сумму на новогодних корпоративах: прайс и райдер певицы

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) заработает порядка 100 миллионов рублей на новогодних корпоративах. В декабре и январе у нее остались свободны лишь пара дат. Информация об этом появилась в Telegram.
«За один концерт она просит около пяти миллионов — хоть в Москве, хоть в Богдановиче (Свердловская область). С февраля прайс не изменился», — передает telegram-канал Ural Mash.
При этом райдер звезды стал жестче. Так, на гастролях ее водителю нельзя употреблять жевательный табак, курить «Айкос» и трепаться за рулем. Кроме того, в гримерке у Клавы Коки должно быть строго +22 градуса. На столе певица требует хамон, бастурму, лосось и сладости.
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