В Екатеринбурге пациентке больницы принесли героин как «терапию от ВИЧ»

Пациентке больницы №7 в Екатеринбурге передали шприц с героином, пояснив, что это «терапия от ВИЧ». Мужчина, принесший наркотик, задержан, рассказал URA.RU источник.
«42-летняя женщина лежала в отделении гнойной хирургии. В один из дней к ней пришел посетитель и передал собранный шприц с каким-то веществом. Это заметили врачи, вызвали полицию, содержимое оказалось героином. Пациентка объяснила, что это „терапия от ВИЧ“», — объяснил собеседник агентства.
Посетителя удалось вычислить, им оказался 44-летний екатеринбуржец, ранее судимый за наркотики и кражу. Он задержан, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 13.57: добавлен комментарий полиции
«Подозрительный препарат был обнаружен работниками медучреждения в передаче для одного из пациентов. Изъятое было направлено на исследование, результаты которого подтвердили наличие наркотика. В настоящее время полицией расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 228.1 УК РФ „Покушение на сбыт наркотиков“», — прокомментировали в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.
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