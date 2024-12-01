01 декабря 2024

В Екатеринбурге пациентке больницы принесли героин как «терапию от ВИЧ»

В Екатеринбурге задержан мужчина, который передал пациентке больницы №7 героин
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, шприц, наркомания, наркотики
Шприц изъяла полиция, а посетителя, который его принес, задержала Фото:

Пациентке больницы №7 в Екатеринбурге передали шприц с героином, пояснив, что это «терапия от ВИЧ». Мужчина, принесший наркотик, задержан, рассказал URA.RU источник.

«42-летняя женщина лежала в отделении гнойной хирургии. В один из дней к ней пришел посетитель и передал собранный шприц с каким-то веществом. Это заметили врачи, вызвали полицию, содержимое оказалось героином. Пациентка объяснила, что это „терапия от ВИЧ“», — объяснил собеседник агентства.

Посетителя удалось вычислить, им оказался 44-летний екатеринбуржец, ранее судимый за наркотики и кражу. Он задержан, возбуждено уголовное дело.

Обновлено в 13.57: добавлен комментарий полиции

«Подозрительный препарат был обнаружен работниками медучреждения в передаче для одного из пациентов. Изъятое было направлено на исследование, результаты которого подтвердили наличие наркотика. В настоящее время полицией расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 228.1 УК РФ „Покушение на сбыт наркотиков“», — прокомментировали в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

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Пациентке больницы №7 в Екатеринбурге передали шприц с героином, пояснив, что это «терапия от ВИЧ». Мужчина, принесший наркотик, задержан, рассказал URA.RU источник. «42-летняя женщина лежала в отделении гнойной хирургии. В один из дней к ней пришел посетитель и передал собранный шприц с каким-то веществом. Это заметили врачи, вызвали полицию, содержимое оказалось героином. Пациентка объяснила, что это „терапия от ВИЧ“», — объяснил собеседник агентства. Посетителя удалось вычислить, им оказался 44-летний екатеринбуржец, ранее судимый за наркотики и кражу. Он задержан, возбуждено уголовное дело. Обновлено в 13.57: добавлен комментарий полиции «Подозрительный препарат был обнаружен работниками медучреждения в передаче для одного из пациентов. Изъятое было направлено на исследование, результаты которого подтвердили наличие наркотика. В настоящее время полицией расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 228.1 УК РФ „Покушение на сбыт наркотиков“», — прокомментировали в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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