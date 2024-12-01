01 декабря 2024

В Челябинской области определили почти 6 тысяч гектаров под строительство жилья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В регионе выявлено более 5 тысяч участков под частные дома
В регионе выявлено более 5 тысяч участков под частные дома Фото:

В Челябинской области по состоянию на 1 ноября 2024 года выявлено 5 тысяч 875 гектаров под возведение жилой недвижимости. При этом общая площадь земельных участков под частные дома и коттеджи составила 4 тысячи 607 гектаров, а под размещение многоквартирных домов — тысячу 267 гектаров. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Росреестра по региону.

«По состоянию на 1 ноября 2024 года в регионе выявлено 5 тысяч 51 земельный участок и территория под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), общей площадью 4 тысячи 607 гектаров. Под размещение многоквартирных домов выявлено 467 земельных участков и территорий, общей площадью 1 тысяча 267 гектаров», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, участки под строительство жилой недвижимости находятся в разных частях региона. Самые большие территории под дома и коттеджи выявлены в Чесменском и Нагайбакском районах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области по состоянию на 1 ноября 2024 года выявлено 5 тысяч 875 гектаров под возведение жилой недвижимости. При этом общая площадь земельных участков под частные дома и коттеджи составила 4 тысячи 607 гектаров, а под размещение многоквартирных домов — тысячу 267 гектаров. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Росреестра по региону. «По состоянию на 1 ноября 2024 года в регионе выявлено 5 тысяч 51 земельный участок и территория под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), общей площадью 4 тысячи 607 гектаров. Под размещение многоквартирных домов выявлено 467 земельных участков и территорий, общей площадью 1 тысяча 267 гектаров», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, участки под строительство жилой недвижимости находятся в разных частях региона. Самые большие территории под дома и коттеджи выявлены в Чесменском и Нагайбакском районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...