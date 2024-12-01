В Челябинской области определили почти 6 тысяч гектаров под строительство жилья

В Челябинской области по состоянию на 1 ноября 2024 года выявлено 5 тысяч 875 гектаров под возведение жилой недвижимости. При этом общая площадь земельных участков под частные дома и коттеджи составила 4 тысячи 607 гектаров, а под размещение многоквартирных домов — тысячу 267 гектаров. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Росреестра по региону.
«По состоянию на 1 ноября 2024 года в регионе выявлено 5 тысяч 51 земельный участок и территория под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), общей площадью 4 тысячи 607 гектаров. Под размещение многоквартирных домов выявлено 467 земельных участков и территорий, общей площадью 1 тысяча 267 гектаров», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, участки под строительство жилой недвижимости находятся в разных частях региона. Самые большие территории под дома и коттеджи выявлены в Чесменском и Нагайбакском районах.
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