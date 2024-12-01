Фестиваль сальсы и бачаты с участниками шоу «Танцы» устроят в Челябинске

В Челябинске с 6 по 8 декабря состоится фестиваль сальсы и бачаты FRIENDLY FEST. Как сообщают организаторы, артистами фестиваля станут известные танцоры, участники шоу «Танцы на ТНТ», чемпионы и вице-чемпионы России соревнований по бачате. Также на мероприятии мастер-кассы проведут 12 преподавателей.
«В рамках фестиваля 6 и 7 декабря состоится открытый рейтинговый кубок Урала по бачате в номинациях: Jack & Jill, Pro-Am, парные и групповые шоу от Universal Bachata Association. Турнир пройдет 6 декабря в DANCE HOUSE, а 7 декабря перед вечеринкой утроят jack & jill (соревнования, где судят каждого танцовщика из пары)», — сообщают организаторы в группе FRIENDLY FEST во «ВКонтакте».
Фестиваль будет наполнен сетами от ди-джеев. Для зрителей и участников выступят челябинские музыканты: DJ Lev, DJ mиXа и DJ El'Pablo, а также пермский и екатеринбуржский гости: DJ Shark и DJ Caliente. Стоимость билета full pass, в который входят все мастер-классы, кроме женского стиля и bootcamp — семь тысяч рублей. Комплексы, включающие два занятия и час танцев обойдутся в три тысячи рублей. Один час любого мастер-класса можно будет посетить за 1,5 тысячи рублей.
Зрителей ожидают танцы от сольных артистов, батлы между ними, парные шоу-программы, командные выступления, а также импровизации. Организаторы уточняют, что танцевальная вечеринка оплачивается отдельно, ее стоимость — 1,5 тысячи рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!