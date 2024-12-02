В Екатеринбурге юных студенток вовлекли в съемку порно

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Один из «операторов» — сам студент (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в отношении двух парней заведено уголовное дело за вовлечение несовершеннолетних студенток в изготовление порнографии. При этом один из «операторов» — сам студент УрФУ, сообщил URA.RU источник.

«Двое приятелей уговорили двух юных студенток сняться в порно. Одна из девушек учится в крупном екатеринбургском вузе, другая — в техникуме. Материалы распространялись в интернете», — сказал собеседник агентства.

Оба парня сейчас находятся под подпиской о невыезде. В отношении друзей, которые на момент преступления достигли совершеннолетия, возбуждено два уголовных дела. Одно по статье 242 УК РФ — «Незаконное изготовление порнографии», второе по статье 150 УК РФ — «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

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В Екатеринбурге в отношении двух парней заведено уголовное дело за вовлечение несовершеннолетних студенток в изготовление порнографии. При этом один из «операторов» — сам студент УрФУ, сообщил URA.RU источник. «Двое приятелей уговорили двух юных студенток сняться в порно. Одна из девушек учится в крупном екатеринбургском вузе, другая — в техникуме. Материалы распространялись в интернете», — сказал собеседник агентства. Оба парня сейчас находятся под подпиской о невыезде. В отношении друзей, которые на момент преступления достигли совершеннолетия, возбуждено два уголовных дела. Одно по статье 242 УК РФ — «Незаконное изготовление порнографии», второе по статье 150 УК РФ — «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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