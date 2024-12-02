В Екатеринбурге юных студенток вовлекли в съемку порно

02 декабря 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Один из «операторов» — сам студент (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге в отношении двух парней заведено уголовное дело за вовлечение несовершеннолетних студенток в изготовление порнографии. При этом один из «операторов» — сам студент УрФУ, сообщил URA.RU источник. «Двое приятелей уговорили двух юных студенток сняться в порно. Одна из девушек учится в крупном екатеринбургском вузе, другая — в техникуме. Материалы распространялись в интернете», — сказал собеседник агентства. Оба парня сейчас находятся под подпиской о невыезде. В отношении друзей, которые на момент преступления достигли совершеннолетия, возбуждено два уголовных дела. Одно по статье 242 УК РФ — «Незаконное изготовление порнографии», второе по статье 150 УК РФ — «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в отношении двух парней заведено уголовное дело за вовлечение несовершеннолетних студенток в изготовление порнографии. При этом один из «операторов» — сам студент УрФУ, сообщил URA.RU источник. «Двое приятелей уговорили двух юных студенток сняться в порно. Одна из девушек учится в крупном екатеринбургском вузе, другая — в техникуме. Материалы распространялись в интернете», — сказал собеседник агентства. Оба парня сейчас находятся под подпиской о невыезде. В отношении друзей, которые на момент преступления достигли совершеннолетия, возбуждено два уголовных дела. Одно по статье 242 УК РФ — «Незаконное изготовление порнографии», второе по статье 150 УК РФ — «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».