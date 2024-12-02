Прокуратура через суд отправляет в отставку мэра челябинского города

Прокуратура Катав-Ивановска (Челябинская область) потребовала в суде уволить мэра Ивана Решетова. Как URA.RU заявили в пресс-службе региональной прокуратуры, в деятельности градоначальника усмотрели конфликт интересов, о котором он не сообщил.
«Городской прокуратурой направлено в суд исковое заявление с требованиями о досрочном прекращении полномочий главы Катав-Ивановского городского поселения Ивана Решетова. Городской прокуратурой проведена проверка о возможном конфликте интересов у лица, замещающего муниципальную должность», — заявили URA.RU в надзорном ведомстве.
Прокуратура установила, что мать Решетова, Елена Решетова, работает в администрации на должности старшего инженера в отделе городской инженерной инфраструктуры. Сам градоначальник отметил URA.RU, что у родственницы свой начальник и принята она на работу до того, как он занял свой пост.
«Прошли депутатская комиссия по этике, заседание Совета депутатов — никакого решения не приняли. Я не вижу конфликта интересов. Хоть матерью и в одной администрации работаем, но в разных учреждениях. У нее свой начальник, который выдает задания, спрашивает за них, платит зарплату и премии», — отметил Решетов в беседе с URA.RU.
Согласно материалам прокуратуры, в феврале 2024 года Иван Решетов был избран главой Катав-Ивановска. Однако, несмотря на родственные связи с сотрудницей администрации, он не уведомил о наличии личной заинтересованности, как этого требует федеральный закон.
Представление с требованием досрочно прекратить полномочия мэра в адрес городского Совета депутатов прокуратура внесла октябре. Однако депутаты не стали спешить с удовлетворением требования, сославшись на отсутствие нарушений, подтвержденных комиссией по этике. По словам парламентариев, нехватка квалифицированных кадров в городской мэрии остается серьезной проблемой Катав-Ивановска.
Теперь судьбу мэра решит суд. Первое заседание назначено на 12 декабря.
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