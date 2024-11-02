Депутаты челябинского города не стали отправлять в отставку мэра

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Лаундж-бар "Enzo". Екатеринбург, бар, кожаные кресла
В Катав-Ивановске мэр Иван Решетов смог усидеть в своем кресле Фото:

Депутаты Катав-Ивановска (Челябинская область) не стали торопиться с отставкой мэра Ивана Решетова. Как URA.RU рассказала председатель горсовета Галина Федосеева, рассмотрев представление городской прокуратуры, решение по нему не приняли.

«Представление Катав-Ивановского городского прокурора депутаты рассмотрели в срок на состоявшейся сессии. Проект решения по нему не принят», — уточнила URA.RU Федосеева.

В депутатском корпусе предположили, что следом прокуратура обратится в суд. В ходе прений избранники поставили на вид градоначальника то, что мэрия недостаточно активно ищет кадры, нет планирования и контроля. Часть полномочий муниципалитета отдали на уровень района, поскольку заниматься работой в администрации некому и финансов недостаточно.

На кадровый голод обращали внимание, получив представление прокуратуры. Надзорное ведомство потребовало незамедлительно отправить в отставку мэра, поскольку тот утаил о возможном конфликте интересов. В одном из подразделений администрации работает мать градоначальника Елена Решетова. При этом в разговоре с URA.RU депутаты отмечали, что принята на работу она до избрания сына и теперь занимает неруководящую должность.

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Депутаты Катав-Ивановска (Челябинская область) не стали торопиться с отставкой мэра Ивана Решетова. Как URA.RU рассказала председатель горсовета Галина Федосеева, рассмотрев представление городской прокуратуры, решение по нему не приняли. «Представление Катав-Ивановского городского прокурора депутаты рассмотрели в срок на состоявшейся сессии. Проект решения по нему не принят», — уточнила URA.RU Федосеева. В депутатском корпусе предположили, что следом прокуратура обратится в суд. В ходе прений избранники поставили на вид градоначальника то, что мэрия недостаточно активно ищет кадры, нет планирования и контроля. Часть полномочий муниципалитета отдали на уровень района, поскольку заниматься работой в администрации некому и финансов недостаточно. На кадровый голод обращали внимание, получив представление прокуратуры. Надзорное ведомство потребовало незамедлительно отправить в отставку мэра, поскольку тот утаил о возможном конфликте интересов. В одном из подразделений администрации работает мать градоначальника Елена Решетова. При этом в разговоре с URA.RU депутаты отмечали, что принята на работу она до избрания сына и теперь занимает неруководящую должность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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