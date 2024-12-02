Кремль — URA.RU: нападая на силовиков в Грузии, россияне нарушили закон

Кремль: нападая на силовиков в Грузии, россияне нарушили закон
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле отреагировали на задержание россиян в Грузии
В Кремле отреагировали на задержание россиян в Грузии Фото:

В Кремле сообщили, что не располагают информацией о задержанных в Грузии россиянах, участвовавших в протестах. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, очевидно, что, нападая на силовиков, эти люди нарушили грузинские законы.

«Мы не располагаем информацией, что это за люди. С другой стороны, очевидно, что, принимая участие в нападении на силовиков, они нарушали закон страны. Существует определенное представительство наших интересов в Грузии, которое сможет получить информацию и обеспечить контакты, понять, что вменяется в вину нашим гражданам», — отметил Песков.

В Грузии во время протестов задержали восемь россиян. Предварительно — они участвовали в нападении на силовиков.

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В Кремле сообщили, что не располагают информацией о задержанных в Грузии россиянах, участвовавших в протестах. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, очевидно, что, нападая на силовиков, эти люди нарушили грузинские законы. «Мы не располагаем информацией, что это за люди. С другой стороны, очевидно, что, принимая участие в нападении на силовиков, они нарушали закон страны. Существует определенное представительство наших интересов в Грузии, которое сможет получить информацию и обеспечить контакты, понять, что вменяется в вину нашим гражданам», — отметил Песков. В Грузии во время протестов задержали восемь россиян. Предварительно — они участвовали в нападении на силовиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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