Кремль — URA.RU: нападая на силовиков в Грузии, россияне нарушили закон

В Кремле сообщили, что не располагают информацией о задержанных в Грузии россиянах, участвовавших в протестах. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, очевидно, что, нападая на силовиков, эти люди нарушили грузинские законы.
«Мы не располагаем информацией, что это за люди. С другой стороны, очевидно, что, принимая участие в нападении на силовиков, они нарушали закон страны. Существует определенное представительство наших интересов в Грузии, которое сможет получить информацию и обеспечить контакты, понять, что вменяется в вину нашим гражданам», — отметил Песков.
В Грузии во время протестов задержали восемь россиян. Предварительно — они участвовали в нападении на силовиков.
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