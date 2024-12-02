В Кремле высказались о ситуации в Сирии

Песков: Россия продолжит поддерживать Асада
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков отметил, что Россия поддерживает контакты с Асадом
Песков отметил, что Россия поддерживает контакты с Асадом Фото:

В Кремле продолжат поддерживать президента Сирии Башара Асада после наступления «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация) в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем поддерживать Асада и на соответствующих уровнях продолжаем наши контакты, анализируем ситуацию. Будет формироваться позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки», — заявил Песков в ходе конференц-колла. 

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В Кремле продолжат поддерживать президента Сирии Башара Асада после наступления «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация) в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы продолжаем поддерживать Асада и на соответствующих уровнях продолжаем наши контакты, анализируем ситуацию. Будет формироваться позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки», — заявил Песков в ходе конференц-колла. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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