Песков сравнил ситуацию в Грузии с Майданом на Украине

Ситуация, обострившаяся в Грузии — это внутренние дела страны, Россия не будет в нее вмешиваться. Так прокомментировал обстановку в иностранном государстве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сравнил проходящие процессы с Майданом на Украине.
«Это внутренние дела Грузии. Мы не вмешивались и будем вмешиваться в эти процессы. Другое дело, что налицо попытка раскачать ситуацию. Мы видели подобные процессы в целом ряде стран. Прямая параллель Майдана на Украине, все признаки осуществления оранжевой революции», — подытожил Песков, передает корреспондент URA.RU. Представитель президента подчеркнул, что власти Грузии предпринимают все меры, чтобы стабилизировать ситуацию в стране.
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