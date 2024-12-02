Песков сравнил ситуацию в Грузии с Майданом на Украине

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Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии
Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии Фото:

Ситуация, обострившаяся в Грузии — это внутренние дела страны, Россия не будет в нее вмешиваться. Так прокомментировал обстановку в иностранном государстве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сравнил проходящие процессы с Майданом на Украине. 

«Это внутренние дела Грузии. Мы не вмешивались и будем вмешиваться в эти процессы. Другое дело, что налицо попытка раскачать ситуацию. Мы видели подобные процессы в целом ряде стран. Прямая параллель Майдана на Украине, все признаки осуществления оранжевой революции», — подытожил Песков, передает корреспондент URA.RU. Представитель президента подчеркнул, что власти Грузии предпринимают все меры, чтобы стабилизировать ситуацию в стране.

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Ситуация, обострившаяся в Грузии — это внутренние дела страны, Россия не будет в нее вмешиваться. Так прокомментировал обстановку в иностранном государстве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сравнил проходящие процессы с Майданом на Украине.  «Это внутренние дела Грузии. Мы не вмешивались и будем вмешиваться в эти процессы. Другое дело, что налицо попытка раскачать ситуацию. Мы видели подобные процессы в целом ряде стран. Прямая параллель Майдана на Украине, все признаки осуществления оранжевой революции», — подытожил Песков, передает корреспондент URA.RU. Представитель президента подчеркнул, что власти Грузии предпринимают все меры, чтобы стабилизировать ситуацию в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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