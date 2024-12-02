Десятки екатеринбуржцев не могут заехать в новый ЖК

Дольщики не знают, когда смогут заехать в новые квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Десятки жителей Екатеринбурга не могут заехать в купленные ими квартиры в 21-этажном доме по ул. Ботаническая, 22 из-за срыва сроков введения его в эксплуатацию. Согласно договору долевого строительства, копия которого есть в распоряжении URA.RU, все работы по объекту должны были завершить еще 24 сентября 2024 года.

«В настоящее время застройщиком ведется работа и предпринимаются все усилия для ввода объекта в эксплуатацию. Предлагаю вернуться к урегулированию вопроса, изложенного в обращении при передаче», — ответил директор ООО «Специализированный застройщик „Горжилстрой“» Александр Мацук одному из дольщиков на вопрос о срыве сроков сдачи дома.

Получив ответ от застройщика, дольщик направил запрос главному архитектору администрации Екатеринбурга Руслану Габдрахманову, попросив объяснить, почему дом до сих пор не сдан. Ответ ожидается. Как предположил собственник квартиры в разговоре с агентством, качество здания уже якобы получило положительную оценку от ответственных чиновников, однако в мэрии документы зависли.

Согласно данным «Дом.рф», в доме 119 квартир, 73% из них уже проданы. Разрешение на строительство было получено 24 декабря 2018 года. Завершить стройку должны были в четвертом квартале 2023 года, но сделали это лишь в третьем квартале 2024-го.

Строительство ЖК на ул. Ботаническая в Екатеринбурге (2022 год) Фото: скриншот из сервиса «Яндекс.Карты»