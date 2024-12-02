В Челябинске открылась «Мафия» с падающими стульями. Видео

03 декабря 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Спрос на новый формат «Мафии» продолжает расти Фото: Алина Яковлева © URA.RU В Челябинске открылся клуб игры в «Мафию» с падающими стульями. Как сообщил URA.RU совладелец сети COSA NOSTRA Дмитрий Начинов, данная студия стала флагманом компании в части технического оснащения. «Челябинск для нас на текущий момент флагманский город. Здесь применены все самые современные решения и материалы, вложен весь накопленный опыт. Екатеринбург и Казань были тестовыми площадками», — сообщил URA.RU Дмитрий Начинов. Сиденья кресел проваливаются во время игровой смерти участника. Притом ведущий держит интригу до момента падения — всех просят приготовиться, однако не сообщают, кто именно был «убит» мафией. Место падения сделано из мягкого материала. Как сообщил URA.RU владелец COSA NOSTRA, площадку в Челябинске отличает наличие нескольких фуршетных зон на втором этаже с панорамным видом на реку Миасс и система изменения голоса ведущего, что помогает удержать внимание игроков. К такому выводу команда пришла после тестирования концепции в других городах. При этом ведущий не присутствует в игровом зале, находясь за кадром. Связь с участниками поддерживают с помощью видеокамер и звуковой системы. В студии разместили игровую комнату, зону ожидания, где игроки собираются перед игрой и фуршетную площадку, где проводят время после игр. На последней проводятся праздники «под ключ». Игры при этом организуют как сборного формата, так и для отдельных компаний. Начинов отметил, что запись на «Мафию» началась до официального открытия клуба. Притом спрос на формат не снижается и в других городах. «Темпы только растут. Порог входа в игру очень низкий, даже человек без опыта может легко разобраться», — сообщил URA.RU совладелец. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске открылся клуб игры в «Мафию» с падающими стульями. Как сообщил URA.RU совладелец сети COSA NOSTRA Дмитрий Начинов, данная студия стала флагманом компании в части технического оснащения. «Челябинск для нас на текущий момент флагманский город. Здесь применены все самые современные решения и материалы, вложен весь накопленный опыт. Екатеринбург и Казань были тестовыми площадками», — сообщил URA.RU Дмитрий Начинов. Сиденья кресел проваливаются во время игровой смерти участника. Притом ведущий держит интригу до момента падения — всех просят приготовиться, однако не сообщают, кто именно был «убит» мафией. Место падения сделано из мягкого материала. Как сообщил URA.RU владелец COSA NOSTRA, площадку в Челябинске отличает наличие нескольких фуршетных зон на втором этаже с панорамным видом на реку Миасс и система изменения голоса ведущего, что помогает удержать внимание игроков. К такому выводу команда пришла после тестирования концепции в других городах. При этом ведущий не присутствует в игровом зале, находясь за кадром. Связь с участниками поддерживают с помощью видеокамер и звуковой системы. В студии разместили игровую комнату, зону ожидания, где игроки собираются перед игрой и фуршетную площадку, где проводят время после игр. На последней проводятся праздники «под ключ». Игры при этом организуют как сборного формата, так и для отдельных компаний. Начинов отметил, что запись на «Мафию» началась до официального открытия клуба. Притом спрос на формат не снижается и в других городах. «Темпы только растут. Порог входа в игру очень низкий, даже человек без опыта может легко разобраться», — сообщил URA.RU совладелец.