В Екатеринбурге многодетная мать прирезала мужа

В Екатеринбурге мать троих детей тяжело ранила ножом гражданского мужа во время пьяного застолья. Мужчина в реанимации, сказал URA.RU источник.
«Сожители выпивали в своей квартире на улице Олега Кошевого и в какой-то момент повздорили. Женщина схватилась за нож и вонзила в бок супругу. Сама же вызвала для раненого скорую, его доставили в реанимацию больницы №24. Состояние пациента тяжелое», — уточнил собеседник агентства.
Женщина не стала отрицать вину, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мерой пресечения ей избрали подписку о невыезде, поскольку на иждивении подозреваемой находятся трое несовершеннолетних детей.
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