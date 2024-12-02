В Екатеринбурге многодетная мать прирезала мужа

02 декабря 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Женщина вонзила нож в сожителя во время пьяного застолья Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге мать троих детей тяжело ранила ножом гражданского мужа во время пьяного застолья. Мужчина в реанимации, сказал URA.RU источник. «Сожители выпивали в своей квартире на улице Олега Кошевого и в какой-то момент повздорили. Женщина схватилась за нож и вонзила в бок супругу. Сама же вызвала для раненого скорую, его доставили в реанимацию больницы №24. Состояние пациента тяжелое», — уточнил собеседник агентства. Женщина не стала отрицать вину, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мерой пресечения ей избрали подписку о невыезде, поскольку на иждивении подозреваемой находятся трое несовершеннолетних детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге мать троих детей тяжело ранила ножом гражданского мужа во время пьяного застолья. Мужчина в реанимации, сказал URA.RU источник. «Сожители выпивали в своей квартире на улице Олега Кошевого и в какой-то момент повздорили. Женщина схватилась за нож и вонзила в бок супругу. Сама же вызвала для раненого скорую, его доставили в реанимацию больницы №24. Состояние пациента тяжелое», — уточнил собеседник агентства. Женщина не стала отрицать вину, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мерой пресечения ей избрали подписку о невыезде, поскольку на иждивении подозреваемой находятся трое несовершеннолетних детей.