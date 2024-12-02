В Дагестане предотвратили серию терактов

В Дагестане была предотвращена серия террористических актов благодаря задержанию пяти сторонников ИГИЛ (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ). Об этом сообщает Life.
«Действия террористов вычислили силовики — обнаружили их тайник с компонентами для создания взрывных устройств. Все пятеро задержаны», — передает Life. Там добавили, что у пяти арестованных была конфискована одна тонна аммиачной селитры.
Организатором террористической группы стал 34-летний Ялимхан А. Самому молодому участнику 19 лет. Целью группы было совершение терактов на территории Дагестана. Для осуществления своих планов они приобрели компоненты для создания взрывных устройств и оборудовали тайник в одном из сел Кизлярского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: организация террористического сообщества и участие в нем, незаконное изготовление взрывчатых веществ, а также публичные призывы к террористической деятельности и ее пропаганда. Обвиняемым может грозить пожизненное лишение свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.