В Дагестане предотвратили серию терактов

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У террористов была конфискована тонна аммиачной селитры
У террористов была конфискована тонна аммиачной селитры Фото:

В Дагестане была предотвращена серия террористических актов благодаря задержанию пяти сторонников ИГИЛ (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ). Об этом сообщает Life.

«Действия террористов вычислили силовики — обнаружили их тайник с компонентами для создания взрывных устройств. Все пятеро задержаны», — передает Life. Там добавили, что у пяти арестованных была конфискована одна тонна аммиачной селитры.

Организатором террористической группы стал 34-летний Ялимхан А. Самому молодому участнику 19 лет. Целью группы было совершение терактов на территории Дагестана. Для осуществления своих планов они приобрели компоненты для создания взрывных устройств и оборудовали тайник в одном из сел Кизлярского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: организация террористического сообщества и участие в нем, незаконное изготовление взрывчатых веществ, а также публичные призывы к террористической деятельности и ее пропаганда. Обвиняемым может грозить пожизненное лишение свободы.

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В Дагестане была предотвращена серия террористических актов благодаря задержанию пяти сторонников ИГИЛ (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ). Об этом сообщает Life. «Действия террористов вычислили силовики — обнаружили их тайник с компонентами для создания взрывных устройств. Все пятеро задержаны», — передает Life. Там добавили, что у пяти арестованных была конфискована одна тонна аммиачной селитры. Организатором террористической группы стал 34-летний Ялимхан А. Самому молодому участнику 19 лет. Целью группы было совершение терактов на территории Дагестана. Для осуществления своих планов они приобрели компоненты для создания взрывных устройств и оборудовали тайник в одном из сел Кизлярского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: организация террористического сообщества и участие в нем, незаконное изготовление взрывчатых веществ, а также публичные призывы к террористической деятельности и ее пропаганда. Обвиняемым может грозить пожизненное лишение свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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