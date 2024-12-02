Игрок челябинского «Трактора» Николаев признан лучшим защитником недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков 13-й недели сезона 2024/2025 годов. Как сообщили в пресс-службе лиги, лучшим защитником недели признан Илья Николаев из челябинского хоккейного клуба «Трактор».
«Лучшим защитником впервые в карьере признан Илья Николаев („Трактор“). Он набрал три очка, отдав три головых передачи в трех матчах недели с показателем полезности „+3“. Также на его счету десять заблокированных бросков и один отбор шайбы», — сообщили в пресс-службе лиги.
Лучшим вратарем недели признан Александр Самонов («Салават Юлаев»), — лучшим нападающим в четвертый раз в карьере признан Марат Хайруллин (СКА). Лучшим новичком впервые в карьере признан вратарь Максим Арефьев («Ак Барс»).
Николаеву 23 года. Он родился в Челябинске, где начал заниматься хоккеем в школе «Трактор». Хоккейную школу защитник окончил в Магнитогорске, там же дебютировал на профессиональном уровне. В 2022 году с «Металлургом» стал обладателем серебряных медалей Кубка Гагарина. Летом текущего года перешел в «Трактор».
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