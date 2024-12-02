Игрок челябинского «Трактора» Николаев признан лучшим защитником недели в КХЛ

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Илья Николаев в «Тракторе» играет под номером 44
Илья Николаев в «Тракторе» играет под номером 44 Фото:

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков 13-й недели сезона 2024/2025 годов. Как сообщили в пресс-службе лиги, лучшим защитником недели признан Илья Николаев из челябинского хоккейного клуба «Трактор».

«Лучшим защитником впервые в карьере признан Илья Николаев („Трактор“). Он набрал три очка, отдав три головых передачи в трех матчах недели с показателем полезности „+3“. Также на его счету десять заблокированных бросков и один отбор шайбы», — сообщили в пресс-службе лиги.

Лучшим вратарем недели признан Александр Самонов («Салават Юлаев»), — лучшим нападающим в четвертый раз в карьере признан Марат Хайруллин (СКА). Лучшим новичком впервые в карьере признан вратарь Максим Арефьев («Ак Барс»).

Николаеву 23 года. Он родился в Челябинске, где начал заниматься хоккеем в школе «Трактор». Хоккейную школу защитник окончил в Магнитогорске, там же дебютировал на профессиональном уровне. В 2022 году с «Металлургом» стал обладателем серебряных медалей Кубка Гагарина. Летом текущего года перешел в «Трактор».

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Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков 13-й недели сезона 2024/2025 годов. Как сообщили в пресс-службе лиги, лучшим защитником недели признан Илья Николаев из челябинского хоккейного клуба «Трактор». «Лучшим защитником впервые в карьере признан Илья Николаев („Трактор“). Он набрал три очка, отдав три головых передачи в трех матчах недели с показателем полезности „+3“. Также на его счету десять заблокированных бросков и один отбор шайбы», — сообщили в пресс-службе лиги. Лучшим вратарем недели признан Александр Самонов («Салават Юлаев»), — лучшим нападающим в четвертый раз в карьере признан Марат Хайруллин (СКА). Лучшим новичком впервые в карьере признан вратарь Максим Арефьев («Ак Барс»). Николаеву 23 года. Он родился в Челябинске, где начал заниматься хоккеем в школе «Трактор». Хоккейную школу защитник окончил в Магнитогорске, там же дебютировал на профессиональном уровне. В 2022 году с «Металлургом» стал обладателем серебряных медалей Кубка Гагарина. Летом текущего года перешел в «Трактор».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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