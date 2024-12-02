В Челябинскую область возвращаются снегопады. Скрин

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Синоптики пообещали небольшой снег, который усилится на следующей неделе Фото:

В Челябинской области в ближайшие три дня пройдет небольшой снег, который усилится на следующей неделе. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«С 3 по 5 декабря в регионе ожидается небольшой снег. Температура воздуха по ночам до 11 градусов мороза, днем от пяти градусов мороза до трех градусов тепла», — рассказали метеорологи.

Согласно долгосрочным прогнозам, снегопады к концу недели поутихнут, чтобы обрушиться на регион с 9 декабря. Так, в Аше за три дня может выпасть свыше 50 см снега. Ранее синоптики предупреждали о том, что на регион идет мощный антициклон, который принесет морозную и тихую погоду.

В регионе ожидается небольшой снег
В регионе ожидается небольшой снег

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В Челябинской области в ближайшие три дня пройдет небольшой снег, который усилится на следующей неделе. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «С 3 по 5 декабря в регионе ожидается небольшой снег. Температура воздуха по ночам до 11 градусов мороза, днем от пяти градусов мороза до трех градусов тепла», — рассказали метеорологи. Согласно долгосрочным прогнозам, снегопады к концу недели поутихнут, чтобы обрушиться на регион с 9 декабря. Так, в Аше за три дня может выпасть свыше 50 см снега. Ранее синоптики предупреждали о том, что на регион идет мощный антициклон, который принесет морозную и тихую погоду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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