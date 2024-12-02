В Челябинской области в ближайшие три дня пройдет небольшой снег, который усилится на следующей неделе. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«С 3 по 5 декабря в регионе ожидается небольшой снег. Температура воздуха по ночам до 11 градусов мороза, днем от пяти градусов мороза до трех градусов тепла», — рассказали метеорологи.
Согласно долгосрочным прогнозам, снегопады к концу недели поутихнут, чтобы обрушиться на регион с 9 декабря. Так, в Аше за три дня может выпасть свыше 50 см снега. Ранее синоптики предупреждали о том, что на регион идет мощный антициклон, который принесет морозную и тихую погоду.
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