В Тюменской области поезд насмерть сбил мужчину

Инцидент произошел на станции Омутинская
В Тюменской области на станции Омутинская поезд насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Инцидент произошел 1 декабря.
«На железнодорожной станции Омутинская Свердловской железной дороги поездом смертельно травмирован местный житель. Несмотря на принятые меры, машинисту предотвратить травмирование не удалось», — указано в сообщении.
Инцидент произошел вечером 1 декабря. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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