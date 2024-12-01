01 декабря 2024

В Тюменской области поезд насмерть сбил мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел на станции Омутинская
Инцидент произошел на станции Омутинская Фото:

В Тюменской области на станции Омутинская поезд насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Инцидент произошел 1 декабря.

«На железнодорожной станции Омутинская Свердловской железной дороги поездом смертельно травмирован местный житель. Несмотря на принятые меры, машинисту предотвратить травмирование не удалось», — указано в сообщении.

Инцидент произошел вечером 1 декабря. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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В Тюменской области на станции Омутинская поезд насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Инцидент произошел 1 декабря. «На железнодорожной станции Омутинская Свердловской железной дороги поездом смертельно травмирован местный житель. Несмотря на принятые меры, машинисту предотвратить травмирование не удалось», — указано в сообщении. Инцидент произошел вечером 1 декабря. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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