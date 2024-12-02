В Челябинске отменили похороны женщины, ошибочно умершей в 2021 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, венки, ритуальные услуги, скорбь, похороны, кпру, утрата
Родственники не могут похоронить челябинку уже две недели Фото:

Челябинцы две недели не могут похоронить родственницу из-за ошибки в документах — женщину по неизвестной пока причине признали мертвой еще в 2021 году. Она выяснила это сама во время прививки от ковида в 2022 году, но запись не исправили. О непростой ситуации URA.RU рассказала дочь челябинки Олеся П.

«19 ноября у меня умерла мама, ее тело направили в морг на Варненскую. Через два дня выясняется, что она якобы умерла в 2021 году. В 2022 году она ставила прививку от ковида, ей в поликлинике сказали, что исправят ошибку. Видимо, это не сделали. Уже две недели я не знаю причины смерти мамы, ее тело находится в морге, а похороны отменили», — сообщила URA.RU дочь челябинки.

Олеся П. добавила, что семья наняла компанию-организатора похорон. В ней сообщили, что в морге не дают никакой информации о дате похорон — то ждут следователя из Магнитогорска, то ответа от областного минздрава.

«Две недели я не могу похоронить свою маму, я не знаю причину смерти. Справку о смерти не дают, кремировать не дают», — отмечает челябинка. Она уже обращалась в региональные минздрав и прокуратуру, но ответ обещали предоставить только через 30 дней.

URA.RU направила запрос в пресс-службу областной прокуратуры. По данной информации организована проверка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинцы две недели не могут похоронить родственницу из-за ошибки в документах — женщину по неизвестной пока причине признали мертвой еще в 2021 году. Она выяснила это сама во время прививки от ковида в 2022 году, но запись не исправили. О непростой ситуации URA.RU рассказала дочь челябинки Олеся П. «19 ноября у меня умерла мама, ее тело направили в морг на Варненскую. Через два дня выясняется, что она якобы умерла в 2021 году. В 2022 году она ставила прививку от ковида, ей в поликлинике сказали, что исправят ошибку. Видимо, это не сделали. Уже две недели я не знаю причины смерти мамы, ее тело находится в морге, а похороны отменили», — сообщила URA.RU дочь челябинки. Олеся П. добавила, что семья наняла компанию-организатора похорон. В ней сообщили, что в морге не дают никакой информации о дате похорон — то ждут следователя из Магнитогорска, то ответа от областного минздрава. «Две недели я не могу похоронить свою маму, я не знаю причину смерти. Справку о смерти не дают, кремировать не дают», — отмечает челябинка. Она уже обращалась в региональные минздрав и прокуратуру, но ответ обещали предоставить только через 30 дней. URA.RU направила запрос в пресс-службу областной прокуратуры. По данной информации организована проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...