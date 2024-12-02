В Челябинске отменили похороны женщины, ошибочно умершей в 2021 году

02 декабря 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Родственники не могут похоронить челябинку уже две недели Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинцы две недели не могут похоронить родственницу из-за ошибки в документах — женщину по неизвестной пока причине признали мертвой еще в 2021 году. Она выяснила это сама во время прививки от ковида в 2022 году, но запись не исправили. О непростой ситуации URA.RU рассказала дочь челябинки Олеся П. «19 ноября у меня умерла мама, ее тело направили в морг на Варненскую. Через два дня выясняется, что она якобы умерла в 2021 году. В 2022 году она ставила прививку от ковида, ей в поликлинике сказали, что исправят ошибку. Видимо, это не сделали. Уже две недели я не знаю причины смерти мамы, ее тело находится в морге, а похороны отменили», — сообщила URA.RU дочь челябинки. Олеся П. добавила, что семья наняла компанию-организатора похорон. В ней сообщили, что в морге не дают никакой информации о дате похорон — то ждут следователя из Магнитогорска, то ответа от областного минздрава. «Две недели я не могу похоронить свою маму, я не знаю причину смерти. Справку о смерти не дают, кремировать не дают», — отмечает челябинка. Она уже обращалась в региональные минздрав и прокуратуру, но ответ обещали предоставить только через 30 дней. URA.RU направила запрос в пресс-службу областной прокуратуры. По данной информации организована проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцы две недели не могут похоронить родственницу из-за ошибки в документах — женщину по неизвестной пока причине признали мертвой еще в 2021 году. Она выяснила это сама во время прививки от ковида в 2022 году, но запись не исправили. О непростой ситуации URA.RU рассказала дочь челябинки Олеся П. «19 ноября у меня умерла мама, ее тело направили в морг на Варненскую. Через два дня выясняется, что она якобы умерла в 2021 году. В 2022 году она ставила прививку от ковида, ей в поликлинике сказали, что исправят ошибку. Видимо, это не сделали. Уже две недели я не знаю причины смерти мамы, ее тело находится в морге, а похороны отменили», — сообщила URA.RU дочь челябинки. Олеся П. добавила, что семья наняла компанию-организатора похорон. В ней сообщили, что в морге не дают никакой информации о дате похорон — то ждут следователя из Магнитогорска, то ответа от областного минздрава. «Две недели я не могу похоронить свою маму, я не знаю причину смерти. Справку о смерти не дают, кремировать не дают», — отмечает челябинка. Она уже обращалась в региональные минздрав и прокуратуру, но ответ обещали предоставить только через 30 дней. URA.RU направила запрос в пресс-службу областной прокуратуры. По данной информации организована проверка.