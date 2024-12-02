Молодежно-досуговый клуб «Черномысовцы» организовал в Сургуте кринж–вечеринку для подростков. Гостей развлекли гонками квадроберов и дискотекой с аниматором–Годзиллой.
«Это еще были самые нормальные люди на кринж–пати», — подписали организаторы видеоролик, опубликованный в telegram-канале клуба «Черномысовцы», который курирует «ТОС „Черный Мыс“». На видео аниматор в костюме Годзиллы танцует под хит двухтысячных «Я волна».
Организаторы также показали, как прошли гонки квадроберов. Несколько участников в звериных костюмах на скорость преодолевали «полосу препятствий», перепрыгивая через скамейки.
В беседе с корреспондентом URA.RU председатель «ТОС „Черный Мыс“» Денис Ханьжин пояснил, что члены молодежного клуба сами придумывают идеи для досуга, а для их реализации — ищут спонсоров. «Черномысовцы» довольно свободны в своей деятельности, ребята придумывают идеи — от помощи бойцам СВО до организации спортивных мероприятий для детей. Ребята постоянно ищут спонсоров и партнеров. Объединились с клубом «Атмосфера» и провели совместное мероприятие. Подросткам некуда пойти, в основном везде ограничение 18+. Алкогольные вечеринки, бары — это не для подростков, поэтому была придумана такая концепция безалкогольного мероприятия с развлекательной программой. Все бегали, прыгали — это даже была скорее спортивная вечеринка. Получилось современно и актуально. <…> После мероприятия было минимум десять желающих записаться в клуб», — прокомментировал Ханьжин. Собеседник агентства уточнил, что молодежный клуб не действовал в целях популяризации каких-либо субкультур.
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