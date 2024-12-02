Почему россияне увольняются

Причиной увольнения россиян стало нежелание работодателя повышать зарплату
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Основная причина увольнения в России - нежелание работодателя повышать заработную плату
Основная причина увольнения в России - нежелание работодателя повышать заработную плату Фото:

Основной причиной увольнения с предыдущего места работы у 35% россиян стала неготовность работодателя повышать зарплату. Такие данные приводят эксперты «Сбераналитики» и сервиса «Работа.ру» в результате исследования. Кроме того, значительное количество участников опроса (34%) указали профессиональное выгорание и стресс как причину ухода с работы.

«35% опрошенных россиян поделились, что главной причиной увольнения с предыдущего места работы была неготовность работодателя повышать зарплату. 34% отметили профессиональное выгорание, стресс или состояние здоровья. 24% ответов приходятся на отсутствие карьерного роста», — передает ТАСС текст исследования. Всего в опросе поучаствовало свыше 3,5 тысячи человек.

Кроме основных причин увольнения, исследование также выявило другие факторы, влияющие на решение сотрудников покинуть рабочее место. Например, 18% респондентов назвали конфликты с коллегами и начальством, 17% выразили желание уделять больше времени семье и личной жизни, 12% стремятся работать ближе к дому, еще 6% планируют переезд в другой город или страну. Никогда не увольнялись 8% респондентов.

Согласно результатам опроса, молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет чаще всего покидают свои рабочие места из-за профессионального выгорания, стресса или проблем со здоровьем (48%), отсутствия возможности карьерного роста (31%) и из-за отказа работодателя увеличить заработную плату (29%). Среди участников опроса старше 35 лет основными причинами увольнения также являются нежелание работодателя повышать зарплату, профессиональное выгорание, стресс или здоровье и недостаток карьерного развития.

В отношении тех, кто находит новое место работы в той же отрасли, большинство представлено сотрудниками образовательной (69%), медицинской (63%), финансовой (59%) и государственной сфер (58%). Сотрудники жилищно-коммунальной сферы, услуг, транспорта и складирования чаще всего устраиваются на работу в обрабатывающей промышленности. Отмечено также, что «синие воротнички», переходящие на новую работу, получают значительное увеличение зарплаты, которое в среднем составляет около 30%. Исследование показало, что примерно треть сотрудников, ранее занятых в IT-отрасли, перешли в финансовый сектор, при этом их зарплата увеличилась примерно на 19,5%.

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Основной причиной увольнения с предыдущего места работы у 35% россиян стала неготовность работодателя повышать зарплату. Такие данные приводят эксперты «Сбераналитики» и сервиса «Работа.ру» в результате исследования. Кроме того, значительное количество участников опроса (34%) указали профессиональное выгорание и стресс как причину ухода с работы. «35% опрошенных россиян поделились, что главной причиной увольнения с предыдущего места работы была неготовность работодателя повышать зарплату. 34% отметили профессиональное выгорание, стресс или состояние здоровья. 24% ответов приходятся на отсутствие карьерного роста», — передает ТАСС текст исследования. Всего в опросе поучаствовало свыше 3,5 тысячи человек. Кроме основных причин увольнения, исследование также выявило другие факторы, влияющие на решение сотрудников покинуть рабочее место. Например, 18% респондентов назвали конфликты с коллегами и начальством, 17% выразили желание уделять больше времени семье и личной жизни, 12% стремятся работать ближе к дому, еще 6% планируют переезд в другой город или страну. Никогда не увольнялись 8% респондентов. Согласно результатам опроса, молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет чаще всего покидают свои рабочие места из-за профессионального выгорания, стресса или проблем со здоровьем (48%), отсутствия возможности карьерного роста (31%) и из-за отказа работодателя увеличить заработную плату (29%). Среди участников опроса старше 35 лет основными причинами увольнения также являются нежелание работодателя повышать зарплату, профессиональное выгорание, стресс или здоровье и недостаток карьерного развития. В отношении тех, кто находит новое место работы в той же отрасли, большинство представлено сотрудниками образовательной (69%), медицинской (63%), финансовой (59%) и государственной сфер (58%). Сотрудники жилищно-коммунальной сферы, услуг, транспорта и складирования чаще всего устраиваются на работу в обрабатывающей промышленности. Отмечено также, что «синие воротнички», переходящие на новую работу, получают значительное увеличение зарплаты, которое в среднем составляет около 30%. Исследование показало, что примерно треть сотрудников, ранее занятых в IT-отрасли, перешли в финансовый сектор, при этом их зарплата увеличилась примерно на 19,5%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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