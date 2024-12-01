Власти ХМАО заложили деньги на строительство нового здания медакадемии в Ханты-Мансийске

Власти ХМАО заложили в окружном бюджете деньги на строительство нового здания медицинской академии. Об этом URA.RU рассказал глава департамента образования ХМАО Алексей Дренин.
«На последнем заседании думы было принято решение выделить из окружного бюджета деньги на проектирование этого объекта в 2025 году. Я думаю, что строительство начнется в 2026 году», — сообщил Дренин. Депутат окружной Думы и председатель комитета по бюджету Николай Ташланов добавил, что конкретная сумма строительства будет известна после того, как завершится проектирование и экспертизы.
В администрации Ханты-Мансийска уточнили, что под строительство уже выделили участок. Он находится прямо за зданием действующей медакадемии.
Ранее URA.RU писало, что депутаты Думы ХМАО приняли рекордный бюджет на 2025 год. Доходная часть составила 406,3 млрд рублей из которых 70% власти региона потратят на социальную сферу.
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