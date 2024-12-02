Минстрой разработал сценарии развития строительной отрасли

Министерство строительства и ЖКХ России активно работает над разработкой мер поддержки строительной отрасли, чтобы помочь застройщикам сосредоточиться на завершении текущих и запуске новых проектов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Вместе с тем механизм размещения денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу, запущенный в 2019 году, позволяет обезопасить денежные средства, вложенные гражданами в строящуюся недвижимость, так как банкротство застройщика является основанием для расторжения договора участия в долевом строительстве и возврата денежных средств», — рассказали в пресс-службе. Цитату передают «Известия».
Кроме того, в Минстрое подчеркнули, что реализация комплекса поддерживающих мер, начатая с 2020 года, способствовала сокращению количества банкротств застройщиков, увеличению спроса на первичном рынке жилья. Также она стимулировала восстановление инвестиционной активности и запуск новых жилищных проектов.
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