Минстрой разработал сценарии развития строительной отрасли

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Минстрой активно работает, чтобы помочь застройщикам сосредоточиться на завершении текущих и запуске новых проектов
Минстрой активно работает, чтобы помочь застройщикам сосредоточиться на завершении текущих и запуске новых проектов Фото:

Министерство строительства и ЖКХ России активно работает над разработкой мер поддержки строительной отрасли, чтобы помочь застройщикам сосредоточиться на завершении текущих и запуске новых проектов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вместе с тем механизм размещения денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу, запущенный в 2019 году, позволяет обезопасить денежные средства, вложенные гражданами в строящуюся недвижимость, так как банкротство застройщика является основанием для расторжения договора участия в долевом строительстве и возврата денежных средств», — рассказали в пресс-службе. Цитату передают «Известия».

Кроме того, в Минстрое подчеркнули, что реализация комплекса поддерживающих мер, начатая с 2020 года, способствовала сокращению количества банкротств застройщиков, увеличению спроса на первичном рынке жилья. Также она стимулировала восстановление инвестиционной активности и запуск новых жилищных проектов.

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Министерство строительства и ЖКХ России активно работает над разработкой мер поддержки строительной отрасли, чтобы помочь застройщикам сосредоточиться на завершении текущих и запуске новых проектов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Вместе с тем механизм размещения денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу, запущенный в 2019 году, позволяет обезопасить денежные средства, вложенные гражданами в строящуюся недвижимость, так как банкротство застройщика является основанием для расторжения договора участия в долевом строительстве и возврата денежных средств», — рассказали в пресс-службе. Цитату передают «Известия». Кроме того, в Минстрое подчеркнули, что реализация комплекса поддерживающих мер, начатая с 2020 года, способствовала сокращению количества банкротств застройщиков, увеличению спроса на первичном рынке жилья. Также она стимулировала восстановление инвестиционной активности и запуск новых жилищных проектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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