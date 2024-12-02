Основателя наркоимперии в Подмосковье приговорили к пожизненному сроку

Суд в Подмосковье приговорил основателя наркоплатформы Hydra Станислава Моисеева к пожизненному заключению за организацию и руководство крупнейшей в даркнете сетью по продаже наркотиков. Об этом сообщает областная прокуратура.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московской области приговорил организатора преступного сообщества Станислава Моисеева к пожизненному лишению свободы, со штрафом в размере 4 млн рублей», — говорится в telegram-канале прокуратуры. Соучастники преступления получили наказание в виде тюремного заключения на период от восьми до двадцати трех лет с наложением денежных взысканий на общую сумму в шестнадцать миллионов рублей.
Осужденные будут отбывать наказание в колониях строгого и особого режима. Помимо этого, судебным решением в пользу государства были конфискованы транспортные средства, земельные участки и другое недвижимое имущество, принадлежащее осужденным. Суд также решил сохранить арест на их имущество для обеспечения исполнения части приговора, касающейся штрафов. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Hydra представляет собой торговую платформу в даркнете, ориентированную исключительно на русскоязычные страны. Этот маркетплейс был признан самым крупным, занимая по данным аналитической компании Chainalysis около 80% от общемирового объема выручки даркнет-рынков в 2021 году. Платформа начала свою работу в сети Tor в 2015 году. Согласно отчетам прокуратуры Германии, на Hydra было зарегистрировано примерно 17 миллионов клиентов и более 19 тысяч продавцов. В 2022 году магазин был закрыт.
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