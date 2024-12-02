Врач-терапевт рассказала, как быстро восстановиться во время акклиматизации

Терапевт Фролова: к акклиматизации организма следует готовиться заранее
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Людям с хроническими заболеваниями перед сменой климата нужно составить индивидуальную аптечку
Людям с хроническими заболеваниями перед сменой климата нужно составить индивидуальную аптечку Фото:

Резкая смена климата во время зимних путешествий в теплые страны требует акклиматизации, которая может проявляться различными симптомами. Для минимизации последствий следует подготовиться к смене заранее. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Ольга Фролова.

«Для быстрого восстановления организма во время акклиматизации следует подготовиться заранее. Например, в аптечке должны быть обезболивающие и лекарственные средства, необходимые для регидратации — солевые растворы, которые помогут избежать обезвоживания при диарее или рвоте», — заявила Фролова.

По ее словам, крайне важно различать симптомы адаптации организма к новым условиям и признаки, например, простудного заболевания. В случае, если у одного из членов семьи наблюдается повышенная температура, насморк, боли в горле или кашель, необходимо незамедлительно обратиться за консультацией к специалисту.

Терапевт подчеркивает, что здоровый человеческий организм обладает хорошей адаптивной способностью к изменениям в окружающей среде при отсутствии тяжелых хронических недугов. Однако для людей с существующими проблемами перед планированием путешествий рекомендуется обратиться к врачу. Это необходимо для составления персональной аптечки и выбора безопасного маршрута. В частности, пациентам с кардиологическими и респираторными заболеваниями следует избегать отдыха в условиях влажного тропического климата, так как это может отрицательно сказаться на их состоянии.

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Резкая смена климата во время зимних путешествий в теплые страны требует акклиматизации, которая может проявляться различными симптомами. Для минимизации последствий следует подготовиться к смене заранее. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Ольга Фролова. «Для быстрого восстановления организма во время акклиматизации следует подготовиться заранее. Например, в аптечке должны быть обезболивающие и лекарственные средства, необходимые для регидратации — солевые растворы, которые помогут избежать обезвоживания при диарее или рвоте», — заявила Фролова. По ее словам, крайне важно различать симптомы адаптации организма к новым условиям и признаки, например, простудного заболевания. В случае, если у одного из членов семьи наблюдается повышенная температура, насморк, боли в горле или кашель, необходимо незамедлительно обратиться за консультацией к специалисту. Терапевт подчеркивает, что здоровый человеческий организм обладает хорошей адаптивной способностью к изменениям в окружающей среде при отсутствии тяжелых хронических недугов. Однако для людей с существующими проблемами перед планированием путешествий рекомендуется обратиться к врачу. Это необходимо для составления персональной аптечки и выбора безопасного маршрута. В частности, пациентам с кардиологическими и респираторными заболеваниями следует избегать отдыха в условиях влажного тропического климата, так как это может отрицательно сказаться на их состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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