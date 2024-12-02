Для детей погибших в «Крокус Сити Холле» открыли вклады

Для детей, потерявших родителей в результате теракта в концертном зале «Крокус сити холл», открыли вклады на сумму 512 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук.
«РКК продолжает оказывать поддержку пострадавшим в результате трагедии в „Крокус Сити Холле“... Открыты вклады для детей, потерявших родителей, на общую сумму 512 миллионов рублей», — написал Павел Савчук в своем telegram-канале.
Кроме того, он упомянул о дополнительных мерах помощи: более 180 человек воспользовались санаторно-курортным лечением и оздоровительными услугами. Пострадавшим с инвалидностью была выделена финансовая помощь на сумму 17 миллионов рублей и более 19 миллионов рублей было потрачено на улучшение жилищных условий детей. Также Савчук вспомнил о том, что 97 семей получили поддержку в размере 30 миллионов рублей сразу после трагедии.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта 2024 года. Неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание. В результате происшествия погибли 145 человек.
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