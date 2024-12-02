В ХМАО появились новые льготы для жителей региона

Власти ХМАО установили новые льготы для семей, участников СВО и пенсионеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионеры в ХМАО получат 50% компенсации оплаты за ЖКХ
Пенсионеры в ХМАО получат 50% компенсации оплаты за ЖКХ Фото:

Власти ХМАО установили новые льготы для жителей региона. Дополнительные меры поддержки коснутся семей с детьми, участников СВО и пенсионеров, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«Предоставляем единовременную выплату до 10 000 рублей гражданам, не распорядившимся средствами Югорского семейного капитала в полном объеме. Для детей участников СВО, поступающих в средние профессиональные учреждения автономного округа, предусмотрена выплата в размере 100 000 рублей», — написал Кухарук.

Также с 1 января 2025 года неработающим гражданам, родившимся с 9 мая 1927 года по 9 мая 1945 года, будет предоставляться компенсация в размере 50% на оплату ЖКХ. Решение об установлении этих льгот было принято сегодня на заседании правительства ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО появятся новые льготы для многодетных семей. В муниципалитетах ХМАО введут возможность бесплатно посещать учреждения культуры и парки отдыха.

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Власти ХМАО установили новые льготы для жителей региона. Дополнительные меры поддержки коснутся семей с детьми, участников СВО и пенсионеров, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем telegram-канале. «Предоставляем единовременную выплату до 10 000 рублей гражданам, не распорядившимся средствами Югорского семейного капитала в полном объеме. Для детей участников СВО, поступающих в средние профессиональные учреждения автономного округа, предусмотрена выплата в размере 100 000 рублей», — написал Кухарук. Также с 1 января 2025 года неработающим гражданам, родившимся с 9 мая 1927 года по 9 мая 1945 года, будет предоставляться компенсация в размере 50% на оплату ЖКХ. Решение об установлении этих льгот было принято сегодня на заседании правительства ХМАО. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО появятся новые льготы для многодетных семей. В муниципалитетах ХМАО введут возможность бесплатно посещать учреждения культуры и парки отдыха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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