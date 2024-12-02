В пригороде Челябинска строят новый микрорайон с таунхаусами. Фото

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Новый жилой комплекс планируют построить к четвертому кварталу 2025 года
Новый жилой комплекс планируют построить к четвертому кварталу 2025 года Фото:

В Сосновском районе Челябинской области в поселке Западный строят восемь таунхаусов каждый на девять квартир. Двухэтажные жилые дома будут введены в эксплуатацию к концу 2025 года, сообщается на сайте о недвижимости.

«К четвертому кварталу 2025 года в Сосновском районе Челябинской области в поселке Западный будет построено восемь таунхаусов из монолитного кирпича. Это будет типовой ЖК. Таунхаусы в жилом комплексе сдаются без отделки», — сообщается на сайте единой информационной системы (ЕИСЖС).

Как отмечается на сайте, общая площадь каждого дома составит 879 квадратных метров. В домах будет по шесть подъездов. На территории микрорайона у каждого дома будет по девять парковочных мест. На придомовой территории будут детские и спортивные площадки, а также площадки для сбора мусора.

Каждый таунхаус рассчитан на 9 квартир, во дворе будет столько же парковочных мест
Каждый таунхаус рассчитан на 9 квартир, во дворе будет столько же парковочных мест
Фото:

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В Сосновском районе Челябинской области в поселке Западный строят восемь таунхаусов каждый на девять квартир. Двухэтажные жилые дома будут введены в эксплуатацию к концу 2025 года, сообщается на сайте о недвижимости. «К четвертому кварталу 2025 года в Сосновском районе Челябинской области в поселке Западный будет построено восемь таунхаусов из монолитного кирпича. Это будет типовой ЖК. Таунхаусы в жилом комплексе сдаются без отделки», — сообщается на сайте единой информационной системы (ЕИСЖС). Как отмечается на сайте, общая площадь каждого дома составит 879 квадратных метров. В домах будет по шесть подъездов. На территории микрорайона у каждого дома будет по девять парковочных мест. На придомовой территории будут детские и спортивные площадки, а также площадки для сбора мусора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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