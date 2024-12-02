В Сосновском районе Челябинской области в поселке Западный строят восемь таунхаусов каждый на девять квартир. Двухэтажные жилые дома будут введены в эксплуатацию к концу 2025 года, сообщается на сайте о недвижимости.
«К четвертому кварталу 2025 года в Сосновском районе Челябинской области в поселке Западный будет построено восемь таунхаусов из монолитного кирпича. Это будет типовой ЖК. Таунхаусы в жилом комплексе сдаются без отделки», — сообщается на сайте единой информационной системы (ЕИСЖС).
Как отмечается на сайте, общая площадь каждого дома составит 879 квадратных метров. В домах будет по шесть подъездов. На территории микрорайона у каждого дома будет по девять парковочных мест. На придомовой территории будут детские и спортивные площадки, а также площадки для сбора мусора.
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