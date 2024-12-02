Свердловский ЗАГС назвал самые популярные и редкие имена для новорожденных

В 2024 году в Свердловской области самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил и София. Как следует из информации онлайн-реестра ЗАГС на 2 декабря, так назвали 767 мальчиков и 689 девочек соответственно. Самыми редкими именами стали Таран и Ляман.
Популярными именами для новорожденных мальчиков также стали Александр (709 записей в ЗАГС), Артем (629), Тимофей (610) и Лев (549). Для девочек — Анна (631), Ева (575), Виктория (568) и Мария (546).
Свердловских новорожденных мальчиков реже всего называли Джамолиддин, Нуркелди, Фаридун и Лион. Девочкам редко давали следующие имена: Миккель, Фарида, Файруз, Вита.
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