02 декабря 2024

Свердловский ЗАГС назвал самые популярные и редкие имена для новорожденных

Свердловчане в 2024 году называли детей Таран и Ляман
© Служба новостей «URA.RU»
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Самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил и София, а редкими — Таран и Ляман Фото:

В 2024 году в Свердловской области самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил и София. Как следует из информации онлайн-реестра ЗАГС на 2 декабря, так назвали 767 мальчиков и 689 девочек соответственно. Самыми редкими именами стали Таран и Ляман.

Популярными именами для новорожденных мальчиков также стали Александр (709 записей в ЗАГС), Артем (629), Тимофей (610) и Лев (549). Для девочек — Анна (631), Ева (575), Виктория (568) и Мария (546).

Свердловских новорожденных мальчиков реже всего называли Джамолиддин, Нуркелди, Фаридун и Лион. Девочкам редко давали следующие имена: Миккель, Фарида, Файруз, Вита.

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В 2024 году в Свердловской области самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил и София. Как следует из информации онлайн-реестра ЗАГС на 2 декабря, так назвали 767 мальчиков и 689 девочек соответственно. Самыми редкими именами стали Таран и Ляман. Популярными именами для новорожденных мальчиков также стали Александр (709 записей в ЗАГС), Артем (629), Тимофей (610) и Лев (549). Для девочек — Анна (631), Ева (575), Виктория (568) и Мария (546). Свердловских новорожденных мальчиков реже всего называли Джамолиддин, Нуркелди, Фаридун и Лион. Девочкам редко давали следующие имена: Миккель, Фарида, Файруз, Вита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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