Бывшие активы Carlsberg в РФ выведены из-под госуправления

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Владимир Путин подписал указ, согласно которому бывшие активы Carlsberg в РФ не находятся под временным госуправлением
Владимир Путин подписал указ, согласно которому бывшие активы Carlsberg в РФ не находятся под временным госуправлением Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бывшие активы Carlsberg в РФ больше не находятся под временным государственным управлением. Данный документ, датированный 2 декабря 2024 года, отменяет предыдущий указ от 25 апреля 2023 года.

«Признать утратившими силу пункты 1-3 раздела IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденного указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года...» — написано в документе. Бумага опубликована на сайте правовых актов.

В соответствии с новым указом, все доли в уставном капитале ООО «Пивоваренная компания „Балтика“, которые ранее принадлежали Carlsberg и другим связанным структурам, теперь свободны от госконтроля. Это касается 98,56% долей, которые принадлежали Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% долей, которые находились у ООО „Хоппи Юнион“, и 0,09% долей от Carlsberg Deutschland GmbH.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бывшие активы Carlsberg в РФ больше не находятся под временным государственным управлением. Данный документ, датированный 2 декабря 2024 года, отменяет предыдущий указ от 25 апреля 2023 года. «Признать утратившими силу пункты 1-3 раздела IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденного указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года...» — написано в документе. Бумага опубликована на сайте правовых актов. В соответствии с новым указом, все доли в уставном капитале ООО «Пивоваренная компания „Балтика“, которые ранее принадлежали Carlsberg и другим связанным структурам, теперь свободны от госконтроля. Это касается 98,56% долей, которые принадлежали Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% долей, которые находились у ООО „Хоппи Юнион“, и 0,09% долей от Carlsberg Deutschland GmbH.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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