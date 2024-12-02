Бывшие активы Carlsberg в РФ выведены из-под госуправления

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бывшие активы Carlsberg в РФ больше не находятся под временным государственным управлением. Данный документ, датированный 2 декабря 2024 года, отменяет предыдущий указ от 25 апреля 2023 года.
«Признать утратившими силу пункты 1-3 раздела IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденного указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года...» — написано в документе. Бумага опубликована на сайте правовых актов.
В соответствии с новым указом, все доли в уставном капитале ООО «Пивоваренная компания „Балтика“, которые ранее принадлежали Carlsberg и другим связанным структурам, теперь свободны от госконтроля. Это касается 98,56% долей, которые принадлежали Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% долей, которые находились у ООО „Хоппи Юнион“, и 0,09% долей от Carlsberg Deutschland GmbH.
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